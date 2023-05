Sommer trainiert wieder nicht - Gnabry pausiert

Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Leipzig läuft beim FC Bayern weiterhin ohne Yann Sommer. Es wird eng für den Keeper.

In zwei Tagen trifft der FC Bayern zum letzten Heimspiel der Saison auf RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). In den neuen Heimtrikots will die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Fernduell um die Schale wieder vorlegen und den Druck auf Verfolger Dortmund, der tags darauf beim FC Augsburg gastiert, erhöhen.

Ein Torwartwechsel steht bei den Münchnern zwar nach wie vor nicht auf der Agenda, wird aber derzeit nicht unwahrscheinlicher. Yann Sommer verpasste, nachdem er bereits am Mittwoch gefehlt hatte, auch das Training am Donnerstag wegen Magen-Darm-Beschwerden. Ob er am Abschlusstraining am Freitag teilnehmen kann, wird sich erst kurzfristig zeigen.

Serge Gnabry betrat den grünen Rasen an der Säbener Straße am Vatertag ebenso wenig. Der Nationalspieler, der zuletzt dreimal in Folge getroffen hat, legte aus Gründen der Belastungssteuerung eine Einheit im Leistungszentrum ein.

Fraglich ist mehr denn je, ob Eric Maxim Choupo-Moting in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt. Tuchel hatte jüngst erst erklärt, dass jede Woche, die der Stürmer fehlt, auch wieder an den Integrationsprozess angehängt werden müsse. Da Choupo-Moting wegen Knieproblemen bereits seit Anfang April ausfällt, erscheint ein Comeback nicht mehr realistisch.