Sommer fehlt beim Bayern-Training - Ulreich lauert

Einer kehrt zurück, ein anderer fehlt: Auch am Mittwoch trainierte der FC Bayern nicht mit dem gesamten Aufgebot.

Er hatte es am Dienstag angekündigt und Wort gehalten: Am Mittwoch kehrte Thomas Müller ins Training zurück, nachdem er am Vortag, bei der öffentlichen Einheit im Dauerregen, noch pausiert und stattdessen in Laufschuhen Autogramme geschrieben hatte.

Dem Einsatz des aktuellen Kapitäns, der gegen Schalke bei seinem Startelf-Comeback gleich getroffen hatte, steht damit nichts mehr im Wege. Aktuell bereiten sich die Bayern auf das letzte Heimspiel der Saison am Samstag gegen Leipzig vor (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Magen-Darm: Wie schwer hat es Sommer erwischt?

Ein Torwartwechsel ist für das brisante Topspiel nicht vorgesehen, nach aktuellem Stand aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Yann Sommer fehlte am Mittwoch wegen Magen-Darm-Beschwerden. Ob es ihn schwerer erwischt hat, wird sich am Donnerstag, spätestens aber beim Abschlusstraining am Freitag zeigen.

Sven Ulreich jedenfalls stünde in den Startlöchern. Der langjährige Backup von Manuel Neuer kam in dieser Bundesliga-Saison je dreimal in der Liga und in der Champions League sowie zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz, als Neuer wegen einer Schulterverletzung fehlte.

Nachdem sich die etatmäßige Nummer eins im Winter beim Skifahren den Unterschenkel gebrochen hatte, verpflichtete der FC Bayern Sommer - der seitdem das Tor hütet.