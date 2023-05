Sonderaktion infolge einer Preiserhöhung: Bayern präsentiert neues Heimtrikot

Der FC Bayern München hat am Mittwochmorgen sein neues Heimtrikot präsentiert. Erinnert wird mit dem Jersey an das Jahr 1965.

Vor einer Woche hatte der BVB in Folge eines Fan-Votings sein neues Heimtrikot präsentiert, am Mittwoch zog der deutsche Rekordmeister nach. Nach eigener Aussage beleuchten die Bayern und Sponsor adidas dabei "die Vereinsfarben Rot und Weiß aus einer historischen Perspektive". Denn: Das neue Trikot - aus einem weißen Grundton, der mit kräftigen, tiefroten Ärmeln verziert ist - soll als Anspielung auf jenes Heimtrikot verstanden werden, das die Bayern-Spieler im Jahr 1965 nach dem Aufstieg in die Bundesliga getragen hatten.

Die Innenseite des Kragens vervollständigt das Design mit dem Schriftzug "Rot & Weiß ein Leben lang", der das "Mia san mia" im Nacken ergänzt. Die Rückseiten werden mit einem neuen Bayern-Schriftzug sowie einem neuen Spielernummern-Look beflockt.

"Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit diesem traditionellen Design für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München", wird Thomas Müller in einer Pressemitteilung zitiert. Auch Lina Magull scheint das neue Design zu gefallen: "Wer an den FC Bayern denkt, hat sofort Bilder in rot und weiß vor Augen. Schon als Kind war mein Zimmer in diesen Farben gestaltet, und es ist ein Traum, sie auf dem Platz tragen zu können. Das neue Trikot verbindet Historie und Eleganz - und wir wollen diesen Farben gerecht werden." Sowohl das Männer- als auch das Frauen-Team der Bayern steht an der Tabellenspitze und könnte am Ende der Saison die deutsche Meisterschaft im neuen Gewand feiern.

15 Mitglieder im neuen Trikot

Besonderer Tag: Bayern-Mitglieder im neuen Heimtrikot. imago images

Erstmals getragen wird das neue Heimtrikot von Müller & Co. am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn gegen RB Leipzig ein immens wichtiges Spiel im Meisterrennen ansteht. Die Frauen laufen dann am 28. Mai gegen Absteiger Turbine Potsdam im neuen Trikot auf. Schon ab Mittwoch ist es in den Stores und im Online-Shop erhältlich.

Der Preis für die neuen Heimtrikots ist gestiegen, sowohl für das der Männer als auch das der Frauen muss man 99,95 Euro hinlegen. Die "Authentic"-Variante kostet 149,95 Euro. Deswegen habe sich der Rekordmeister eine "spezielle Sonderaktion" einfallen lassen: Bis zum 30. Juni 2023 sind der Spielerflock und der individuelle Flock im Wert von 15 Euro gratis. "Dies gilt im offiziellen FC Bayern Store bei jedem Kauf eines Heimtrikots der Saison 2023/24."

Bei der diesjährigen Trikot-Kampagne holte der FCB auch seine Mitglieder ins Boot: Alle Mitglieder konnten sich für ein Shooting an der Säbener Straße bewerben. 15 von diesen Bewerbern wurden schließlich ausgelost, um einen ersten exklusiven Blick auf das neue Trikot zu werfen und diese auch zu tragen.