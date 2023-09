"Sind konkurrenzfähig": Rostock geht gestärkt ins Top-Spiel

Nach dem HSV trifft Hansa Rostock auf den nächsten ambitionierten Zweitligisten. In Fortuna Düsseldorf sieht Hansa-Trainer Alois Schwartz einen Top-5-Klub.

Das jüngste 0:2 beim Hamburger SV kann über Rostocks guten Saisonstart nicht hinwegtäuschen. Neun Punkte hat die Kogge nach den ersten fünf Spieltagen schon auf dem Konto, was für das Ziel Klassenerhalt schonmal ein vielversprechender Zwischenstand ist. Mehr noch. Die Rostocker stehen momentan auf dem fünften Platz und liefern sich am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) das tabellarische Topspiel mit dem Viertplatzierten Fortuna Düsseldorf am 6. Spieltag.

Für Schwartz ist das zumindest beim Gegner keine Momentaufnahme, wie er auf der Spieltags-Pressekonferenz sagte: "Ich sehe Fortuna unter den Top 5, aber wir sind konkurrenzfähig." Das sollten gute Voraussetzungen für ein spannendes, stimmungsvolles Duell im Ostseestadion sein.

Hüsing, Scherff und Rhein fallen aus, Strauß nach Länderspielen fraglich

Drei Rostocker werden es dabei aber definitiv nicht in den Kader schaffen. Die Defensivspieler Oliver Hüsing, Lukas Scherff und Simon Rhein laborieren allesamt an Verletzungen, sodass das Düsseldorf-Spiel zu früh kommt. In der aktuellen Saison haben alle drei noch keine große Rolle gespielt. Zudem könnte es auch für den an den ersten beiden Spieltagen gesetzten John-Patrick Strauß nicht reichen. "Strauß kommt gerade aus den Länderspielen. Da müssen wir schauen."

Für die philippinischen Nationalmannschaft stand er beim 1:1 gegen Taiwan und beim 2:1-Sieg über Afghanistan jeweils in der Startelf. Zwischen dem Afghanistan-Spiel am Dienstag und dem Duell mit Fortuna Düsseldorf liegen nur vier Tage und eine lange Flugreise mit Zeitverschiebung.

Es flutscht gerade bei Düsseldorf. Alois Schwartz

Dass mit den Rheinländern zudem keine Laufkundschaft ins Ostseestadion kommt, machte Schwartz noch einmal deutlich: "Es flutscht gerade bei Düsseldorf. Wir erwarten eine sehr gute Mannschaft." Im Gegensatz zu Hansa kommt die Fortuna mit Rückenwind, gab es doch am vergangenen Spieltag einen 3:1-Sieg über den Karlsruher SC. Rostocks Trainer gab sich dennoch zuversichtlich: "Wir haben die freien Tage genutzt, um die Köpfe freizubekommen. Wir gehen gestärkt ins Spiel gegen die Düsseldorfer."