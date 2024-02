Vier Tore binnen 18 Minuten: Aston Villa zerlegt Schlusslicht Sheffield

Aston Villa hat seine Negativserie von zuletzt drei sieglosen Spielen bei Sheffield United beendet - und wie! Schon nach einer halben Stunde war die Partie beim Schlusslicht entschieden.

Eröffnete den Torreigen in Sheffield: Aston Villas John McGinn. CameraSport via Getty Images

Sheffields Coach Chris Wilder rotierte nach dem 2:3 bei Crystal Palace mächtig, die Startelf war auf fünf Positionen verändert. Unai Emery dagegen nahm nach dem 1:3 gegen Newcastle zwei Umstellungen vor: Cash und der Ex-Leverkusener Diaby mussten auf die Bank, Diego Carlos und Bailey, ebenfalls ein Ex-Bayer-Akteur, begannen.

Die erste Chance des Spiels hatte das abgeschlagene Schlusslicht der Premier League, das seit sechs Spielen sieglos war und erst zwei Saisondreier zu verzeichnen hat. Brereton Diaz scheiterte nach knapp zehn Minuten aus kurzer Distanz an Martinez. Ein Weckruf für die Villans, die Sheffield in der Folge zerlegten und binnen 18 Minuten das Spiel mit vier Treffern vorzeitig entschieden.

Furiose 18 Minuten der Villans mit vier Toren

Den Anfang machte McGinn, der nach einem Lupfer von Watkins, den Ahmedhodzic gerade noch von der Linie kratzte, zum 1:0 abstaubte (12.). Einen starken Außenrist-Pass von Douglas Luiz veredelte Watkins (16.), ehe Bailey die Kugel im linken Winkel platzierte (20.). Den Schlusspunkt dieser furiosen Minuten setzte Tielemans, der völlig freistehend nach einer Ecke den Ball wuchtig unter die Latte zimmerte (30.). Danach nahmen die Gäste den Fuß deutlich vom Gas, es blieb bis zur Pause bei den vier Toren.

Dreifachchance auf den Ehrentreffer - VAR nimmt Tor zurück

In Durchgang zwei legte Aston Villa aber wieder einen Blitzstart hin, Alex Moreno versenkte den Ball volley zum 5:0 im Netz. Die Luft war danach komplett raus aus der Partie. Die Elf von Trainer Unai Emery wollte nicht mehr so richtig, Sheffield konnte nicht. In der 77. Minute ergab sich für Robinson zweimal die Chance auf den Ehrentreffer, aber erst rettete Kamara auf der Linie, dann war Martinez mit einem Reflex zur Stelle. Dazwischen scheiterte noch Ahmedhodzic am Villa-Keeper. In der Nachspielzeit lag dann der ball im Tor, doch Vinicius Souzas Treffer wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung einkassiert.

Für Aston Villa geht es bereits am Mittwoch im FA Cup weiter: Die Villans empfangen Chelsea (21 Uhr). Sheffield ist erst am kommenden Samstag im Aufsteigerduell in Luton wieder gefordert (16 Uhr).