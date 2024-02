Foden dreht Partie im Alleingang: ManCity verkürzt Rückstand auf Liverpool

Manchester City hat die Niederlage von Liverpool im Topspiel genutzt: Dank Dreierpacker Foden gewann der Meister 3:1 in Brentford und verkürzte den Abstand zum Spitzenreiter.

178 Tage haben die Fans von ManCity auf diesen Moment gewartet: In Brentford standen erstmals seit dem Eröffnungsspiel der Premier League De Bruyne und Haaland gemeinsam auf dem Platz. Der Norweger war bei seinem Startelf-Comeback nach gut zwei Monaten neben Walker, Ruben Dias und Bernardo Silva einer von vier Neuen. Für das Quartett mussten Lewis, Stones, Matheus Nunes und Doku im Vergleich zum 3:1 gegen Burnley auf die Bank weichen.

Dem wiedervereinten Duo fehlte aber noch die Verbindung: Lediglich in der achten Minute fand De Bruyne mal Haaland, der nur Pinnock anschoss. Insgesamt tat sich das dominante ManCity von Beginn an schwer, gegen die engmaschige Brentford-Defensive ins letzte Drittel vorzudringen. Aus diesem Grund versuchten es Alvarez (10., 14.) und Walker mit Distanzschüssen (14.), die Ex-Freiburger Flekken aber nicht vor große Probleme stellten.

Flekken bereitet 1:0 vor

Der Schlussmann zeigte sich nicht nur auf der Linie sicher, sondern trat kurze Zeit später auch als Vorlagengeber in Erscheinung: Flekkens langer Flachabstoß landete im Laufweg von Torschütze Maupay, weil Toney Aké clever geblockt hatte - das 1:0 war der erste Torschuss der Bees, bei denen Winter-Neuzugang Reguilon sein Startelf-Debüt feierte.

Wie reagierten die Citizens? Beinahe mit der postwendenden Antwort: Haaland nahm Janelts Geschenk aber nicht an (23.). Allerdings benötigten die Gäste auch Brentfords Hilfe, um ernsthaft Gefahr auszustrahlen. So auch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs - als Foden Pinnocks Fehler zum Ausgleich nutzte (45.+3).

Mitten in Brentfords beste Phase sorgt Foden für die Entscheidung

Kurz nach der Pause ließ Foden dann auch gleich seinen zweiten Treffer folgen. De Bruynes mustergültige Hereingabe nickte das Eigengewächs ins Netz (53.). Die Bees zeigten sich aber nicht geschockt und hatten im Anschluss ihre beste Phase. Der Ausgleich sollte aber nicht fallen, weil Nörgaard an Ruben Dias scheiterte (60.) und Toney (67.) verzog.

Mitten in diesen Abschnitt hinein gelang ManCity die Vorentscheidung: Foden war mit seinem Dreierpack praktisch im Alleingang für den Auswärtssieg verantwortlich (70.). In der Schlussphase hielten die passsicheren Citizens die Westlondoner dann weit vom eigenen Tor fern und feierten somit den wettbewerbsübergreifend neunten Sieg in Serie.

Durch das 3:1 erwies sich ManCity auch als Nutznießer der Niederlage von Spitzenreiter Liverpool bei Arsenal - und verkürzte den Rückstand auf die Reds auf zwei Zähler. Zusätzlich haben die Skyblues, die im vierten Auswärtsspiel in Folge nach Rückstand gewannen, noch eine Partie in der Hinterhand.