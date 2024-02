Ausgleich in letzter Minute: Everton kontert Richarlison-Doppelpack

Tottenham musste sich trotz zweimaliger Führung mit einem Unentschieden beim FC Everton begnügen. Spurs-Stürmer Richarlison hatte seinen Ex-Klub mit einem Doppelpack geärgert, schluckte mit seinem Team aber in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Sean Dyche änderte sein Team nach dem 0:0 beim FC Fulham auf einer Position: Der Senegalese Gueye war zurück vom Afrika-Cup und agierte für Danjuma. Ange Postecoglou nahm nach dem 3:2 gegen Brentford zwei Änderungen vor: Höjbierg und Johnson ersetzten Skipp und Kulusevski. Werner stand erneut in der Startelf.

Abtasten? Fehlanzeige! Everton und Tottenham lieferten sich von Beginn an einen rasanten Schlagabtausch. Schon nach vier Minuten zappelte der Ball im Netz, Spurs-Stürmer Richarlison hatte gegen seinen Ex-Klub einen Udogie-Rückpass unter die Latte die Latte gedroschen. Nur eine Minute später köpfte Calvert-Lewin auf der Gegenseite um Zentimeter über den Querbalken. Als Maddisons abgefälschter Versuch knapp am rechten Pfosten des Gehäuses der Toffees vorbeizischte, waren gerade einmal neun Minuten gespielt.

Calvert-Lewin trifft wieder

Das Tempo blieb hoch, Everton kämpfte sich immer mehr ins Spiel und belohnte sich nach einem Eckball mit dem 1:1 durch Calvert-Lewin, der seine elf Liga-Spiele andauernde Torflaute mit seinem vierten Saisontreffer beendete (30.). Der Kopfball des Stürmers wurde von Harrison noch leicht berührt, der Ball hätte aber auch so den Weg ins Tor gefunden.

Und es ging munter weiter im Goodsion Park, der in der 41. Minute erneut verstummte, als Richarlison den Ball mit einem sehenswerten Schlenzer im rechten oberen Toreck unterbrachte. Die Antwort auf das 1:2 verpassten Godfrey und Mykolenko in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten.

Branthwaite lenkt den Ball entscheidend ins Tor

Auch im zweiten Durchgang ging es munter weiter, Pickford rückte in den Blickpunkt. Pedro Porro (51.), Werner (54.) und Maddison (59.) konnten den Everton-Keeper aber nicht überwinden. Danach wurde es etwas ruhiger auf dem Spielfeld.

Durch viele Wechsel war der Spielfluss dahin, Torchancen waren nun Mangelware. Everton suchte vergeblich die Lücke, die sich in der 88. Minute für Chermiti auftat, der eine Flanke völlig freistehend im Strafraum direkt Richtung Tor bugsierte - in die Arme von Vicario. Das 2:2 fiel aber dennoch, weil Romero eine Freistoßflanke unglücklich per Kopf Richtung eigenes Tor lenkte, Branthwaite touchierte den Ball noch und vollendete letztlich zum 2:2 (90.+4).

Auf Everton wartet gleich der nächste hochkarätige Gegner. Am kommenden Samstag gastieren die Toffees bei Manchester City (13.30 Uhr). Ein wenig später empfangen die Spurs Brighton (16 Uhr).