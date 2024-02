Festspiele von Matheus Cunha: Die Wolves stürmen die Stamford Bridge

Was für ein Auftritt von Matheus Cunha: Am Sonntag traf der ehemalige Bundesligaspieler gleich drei Mal an der Stamford Bridge und fügte dem FC Chelsea damit die nächste Niederlage zu. Nur bei einem Tor hatte der Mittelfeldspieler der Wolverhampton Wanderers seine Füße nicht im Spiel.

Mann des Spiels: Matheus Cunha erzielte drei Tore gegen Chelsea. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd