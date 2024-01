Sevilla lockt Bayer-Leihgabe Azmoun - das spricht gegen einen Wechsel

Seine eineinhalb Jahre bei Bayer 04 verliefen unglücklich, so dass der Klub ihn im Sommer 2023 an die AS Rom verlieh. Jetzt zeigt der FC Sevilla Interesse an Mittelstürmer Sardar Azmoun. Doch viele Argumente sprechen gegen einen Winterwechsel.

Bei Zenit St. Petersburg war Sardar Azmoun ein Superstar. Ein Künstler und Torjäger. Doch seit seinem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen im Januar 2022 wartet der iranische Nationalstürmer auch verletzungsbedingt auf seinen Durchbruch in einer der Top-5-Ligen Europas. Deshalb verließ er im Sommer die Bundesliga, heuerte bei der AS Rom auf Leihbasis an.

Jetzt hat er die Möglichkeit, nach Spanien zu wechseln.

Dort möchte der FC Sevilla im Winter zwei Stürmer verpflichten, um aus dem Tabellenkeller von La Liga zu klettern. Derzeit rangiert der fünfmalige und zugleich amtierende Gewinner der Europa League in Spaniens Oberhaus nach 19 Spieltagen mit nur 16 Punkten auf dem 16. Platz und damit nur einen Zähler vor einem direkten Abstiegsrang. Und außer an dem derzeit vom FC Chelsea an Union Berlin verliehenen David Fofana hat Sevilla auch an Azmoun Interesse bekundet.

Azmoun kämpft sich ran an die Startelf

Sevillas Sportdirektor Victor Orta wollte den heute 29-Jährigen schon verpflichten, als er noch Direktor Fußball beim damaligen Premier-League-Klub Leeds United war, ehe sich der Iraner für einen Wechsel nach Leverkusen entschied. Jetzt schwebt den Spaniern eine Leihgeschäft vor.

Auf den ersten Blick erscheint ein Transfer des Angreifers naheliegend, besitzt Azmoun bei der Roma doch keinen Stammplatz - Romelu Lukaku und Paulo Dybala sind gesetzt, Andrea Belotti wird ebenfalls immer wieder eingesetzt. Allerdings hat sich der Status des iranischen WM-Teilnehmers im Laufe der Hinrunde sukzessive verbessert. Azmoun (13 Einsätze, ein Treffer) kommt immer besser in Tritt, hat sich an die erste Elf herangearbeitet, rangiert in der Stürmer-Hierarchie mittlerweile vor Konkurrent Belotti und fungiert als erste Einwechseloption von AS-Trainer José Mourinho für das Angriffszentrum.

Grundsätzlich fühlt sich der Profi in der italienischen Hauptstadt wohl, hat sich gut integriert. Klub und Spieler sind zufrieden mit der Entwicklung, heißt es. Azmoun, der mit gemeinsam mit AS-Star Dyballa unter dessen Personal Trainer Extraschichten fährt und in seiner Zeit in Italien etwa fünf Kilogramm abgespeckt hat, hat also wenig Anlass, schon wieder den Klub zu wechseln.

Zumal die auf den ersten Blick höheren Chancen auf Startelfeinsätze beim FC Sevilla nur bedingt so einzuschätzen sind. Zum einen, weil sich Azmoun erst an sein neues Team gewöhnen müsste. Zum anderen, weil er nach dem Pokalspiel der Roma am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Lazio sich gen Katar verabschieden wird. Dort wird bis zum 10. Februar die Asienmeisterschaft ausgetragen, bei der der Iran angesichts einer leichten Gruppe die K.-o-Phase sicher erreichen dürfte.

Station für alle Seiten attraktiver momentan

Bei einem Wechsel im Winter würde der Rechtsfuß so weitere wertvolle Wochen verlieren, um in einem neuen Klub Fuß zu fassen. Ob Azmouns Startelfchancen in Spanien relativ schnell steigen würden, wäre zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Eine ganze Reihe von Argumenten gegen einen Wechsel also. Die Azmoun-Seite tendiert daher derzeit zu einem Verbleib in Rom. Zumal der Spieler kürzlich Vater wurde und ein Umzug für die Familie keine Idealvorstellung ist.

Da Sevilla den Angreifer, auf den die Roma eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro besitzt, nur ausleihen möchte, wäre der Deal auch für Bayer 04 nicht zwingend lukrativ. So ist für Azmoun und Bayer die Perspektive, dass der Spieler seinen Aufwärtstrend in Italien fortsetzt und es zu einem festen Engagement in der Serie A sowie zu einer stattlichen Ablösezahlung kommt, auf den zweiten Blick durchaus attraktiver.