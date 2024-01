So läuft es für die Ex-Profis in der aktuellen Saison im Amateurfußball

Lars Bender - TSV Brannenburg (14 Spiele/7 Tore)

Beim früheren Jugendklub TSV Brannenburg spielen seit August 2021 die Bender-Zwillinge in der achtklassigen Kreisliga Inn/Salzach. Lars, der in seiner Karriere auf 256 Bundesligapartien kommt, lief in der ersten Saisonhälfte in 14 Spielen auf. In denen stehen für den 19-maligen Nationalspieler auch sieben Treffer zu Buche. IMAGO/Ulrich Wagner