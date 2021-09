Selke, Piatek, Plattenhardt: Ein Trio ist zurück

Nach einigen personellen Rückschlägen gab’s am Dienstagnachmittag mal was Erfreuliches: Hertha-Coach Pal Dardai konnte ein Rückkehrer-Trio auf dem Trainingsplatz begrüßen.

Sowohl Davie Selke als auch Krzysztof Piatek und Marvin Plattenhardt bestritten die etwa 75-minütige Einheit komplett. Selke hatte sich beim 0:5 in München vor zweieinhalb Wochen einen Rippenanbruch zugezogen. Plattenhardt war bereits vor dem Gastspiel beim Rekordmeister mit Adduktorenbeschwerden ausgefallen. Und der polnische Nationalspieler Piatek hatte sich im Endspurt der aufreibenden Vorsaison - beim 2:1-Sieg auf Schalke Mitte Mai - den Knöchel gebrochen und deshalb im Sommer auch die EM verpasst. 125 Tage nach seiner schweren Verletzung ist der Angreifer zurück.

Individuell trainierten am Dienstag derweil Kapitän Dedryck Boyata (Belastungssteuerung), Marton Dardai (Verletzung am Sprunggelenk), Stevan Jovetic (Wadenverletzung) und Rune Jarstein (Aufbautraining nach Corona-Infektion und Herzmuskelentzündung). Boyata ist in der Innenverteidigung auch am Freitag gegen Fürth gesetzt. Bei Abwehrspieler Dardai besteht für das Spiel gegen den Aufsteiger die Hoffnung auf ein Comeback. Sollte er passen müssen, würde vermutlich Lucas Tousart den Mittelmann zwischen den Innenverteidigern Boyata und Niklas Stark geben.

Auch Torunarigha fehlt weiterhin

Am Dienstagvormittag hatte der Klub wie erwartet den wochenlangen Ausfall von Lukas Klünter kommuniziert, dessen am Sonntag beim 3:1 in Bochum erlittene Schulterverletzung eine Operation erforderlich macht. Bereits zu Wochenbeginn hatte sich Jordan Torunarigha abgemeldet. Der Innenverteidiger hatte sich in Bochum einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.