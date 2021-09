Operation nötig: Hertha wochenlang ohne Klünter

Der nächste Ausfall in der Defensive von Hertha BSC: Der Hauptstadtklub wird länger auf Lukas Klünter (25) verzichten müssen.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, macht die Schulterverletzung, die Klünter beim 3:1 in Bochum erlitt, eine Operation notwendig. Der Verteidiger hatte sich die Blessur bereits nach einer knappen Viertelstunde bei einem Zweikampf mit VfL-Akteur Gerrit Holtmann zugezogen und zunächst noch weitergespielt. In der 32. Minute war er schließlich durch Deyovaisio Zeefuik ersetzt worden.

Laut Hertha-Angaben wird Klünter seinem Trainer Pal Dardai nun "in den kommenden Wochen" nicht zur Verfügung stehen. Eine genaue Ausfallzeit gibt der Verein nicht an.

Es ist bereits der zweite Defensiv-Ausfall, den das Team im Spiel gegen den VfL ereilt hat. Auch Jordan Torunarigha verletzte sich beim ersten Saisonsieg und wird mit einer Oberschenkelverletzung ebenfalls mehrere Wochen ausfallen. Mit Blick auf das Freitagabendspiel gegen Aufsteiger Fürth sagte Coach Dardai am Montag bereits: "Wir haben keine Innenverteidiger mehr. Wenn Marton Dardai, nicht zurückkommt, wird es eng." Aktuell verbleiben noch Kapitän Dedryck Boyata sowie Niklas Stark.