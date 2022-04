Schwere Knöchelverletzung: Meyerhöfer erfolgreich operiert

Marco Meyerhöfer (26) von der SpVgg Greuther Fürth hat sich im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt schwer verletzt und wird längere Zeit ausfallen.

Es lief die 87. Minute im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (0:0): Fürths Marco Meyerhöfer ging nach einem Foul von Jens Petter Hauge zu Boden und zeigte nach dem unsanften Aufkommen sofort an: Es geht nicht mehr weiter.

Wenig später wurde der rechte Schienenspieler, der in jedem Bundesliga-Spiel der Fürther in dieser Saison zum Einsatz kam (kicker-Notenschnitt 4,10), mit einer Trage von Sanitätern vom Spielfeld geleitet und umgehend ins Krankenhaus gebracht. Erst nach mehreren Minuten Unterbrechung ging es weiter. Der Schock war jedem anzumerken, selbst die knapp 50.000 SGE-Fans blieben im eigenen Stadion erstmals stumm.

Am Sonntag teilte das Kleeblatt mit, dass sich Meyerhöfer eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hat und noch am Samstagabend erfolgreich operiert wurde. Der Außenverteidiger werde längere Zeit ausfallen. "Für uns alle war dieser Moment ein Schock, der auch heute noch tief sitzt und der das gute Spiel gestern in den Hintergrund rückt", erklärte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi und versicherte: "Wir unterstützen Marco mit allem was uns möglich ist und werden ihn auf seinem Genesungsweg eng begleiten."

Die "schwere Verletzung von Meyerhöfer", so viel war schon nach Abpfiff klar, hatte nicht nur Coach Stefan Leitl die Stimmung nach dem zweiten Auswärtspunkt etwas vermiest. Jamie Leweling sagte gegenüber "Sky", dass irgendwas mit Meyerhöfers Fuß sei - "alles andere weiß ich nicht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung, die Mannschaft auch." Kapitän Branimir Hrgota fand es "echt schwer, Worte zu finden".