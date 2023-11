Schwer verletzt: Ouedraogo fällt wochenlang aus

Erst hieß es, Assan Ouedraogo habe sich bei der U-17-WM in Indonesien bei einem Foul nicht allzu schwer verletzt, nach seiner vorzeitigen Rückkehr fiel die Diagnose nun aber erschütternd aus: Schalkes Top-Talent hat einen Riss der vorderen Syndesmose erlitten. Die Hinrunde ist gelaufen, mindestens.

Schalke 04 tat sich im Vorfeld der aktuell laufenden U17-WM in Indonesien schwer mit der Abstellung seines Top-Talents Assan Ouedraogo. Der Verein wollte dem 17-Jährigen die Chance, an dem Turnier teilzunehmen, nicht verwehren, andererseits betonte Schalke, "die Interessen des Vereins an die erste Stelle setzen" zu müssen, wie es Sportdirektor André Hechelmann seinerzeit formulierte. Die Königsblauen befinden sich im Abstiegskampf der 2. Liga und brauchen dafür jeden Mann - erst recht Ouedraogo, der mit seinen herausragenden Fähigkeiten zu den Auffälligsten im aktuellen Kader zählt.

Schlussendlich einigten sich Schalke, Ouedraogo und der DFB darauf, dass der Spieler über den festgelegten, aber zeitlich sehr begrenzten Abstellungszeitraum (13. bis 21. November) hinaus das WM-Trikot Deutschlands tragen darf - wenngleich unter der Voraussetzung, dass Schalke sein Talent bei Bedarf zurückbeordern kann, damit es die Mannschaft am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) oder auch eine Woche später gegen den VfL Osnabrück unterstützt.

Ouedraogo fehlt mindestens bis Ende des Jahres

Dazu wird es unabhängig vom sportlichen Abscheiden der DFB-Auswahl definitiv nicht kommen: Ouedraogo ist zwar schon seit Sonntag wieder zurück in Deutschland, allerdings ergab eine Spezialuntersuchung der Schalker am Montag, dass sich der Teenager schwer am rechten Fuß verletzt hat.

Nach Klubangaben handelt es sich um einen Riss der vorderen Syndesmose. Der offensive Mittelfeldspieler fällt damit mindestens bis Ende des Jahres aus, möglicherweise erfolgt ein Comeback sogar erst nach dem Rückrundenstart, zu dem der FC Schalke am 20. Januar den HSV empfängt.

Hechelmann kritisiert den Verband

Ouedraogo hatte sich im zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland bei einem Foul verletzt. "Kontaktverletzungen sind leider Teil des Fußballs", sagt Hechelmann, der allerdings deutliche Kritik am Verband äußert. Der hatte die Verletzung zunächst nämlich nicht als allzu schwerwiegend eingeschätzt, Hechelmann sagt nun: "Es ist sehr bitter für den Spieler und für Schalke 04, dass Assan entgegen den ersten Einschätzungen der Ärzte und Trainer des DFB doch schwerwiegender verletzt ist." Die Gelsenkirchener hätten sich "gewünscht, dass wir zeitnah nach dem Spiel eine eindeutige Diagnose und damit klare Kommunikation des Verbandes erhalten".

Deutschland war nach drei Siegen als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen, dort trifft die Mannschaft von Trainer Christian Wück am Dienstag (9.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die USA. Ouedraogo, der die DFB-Auswahl im Sommer im Elfmeterschießen mit dem entscheidenden Versuch gegen Frankreich (5:4) zum EM-Titel geschossen hatte, wird das Achtelfinale nun nur vom Fernseher aus verfolgen. Auf eine Operation braucht er sich erst einmal nicht einzustellen - alle Beteiligten haben sich für eine konservative Behandlung entschieden.