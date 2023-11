Verletzung schlimmer als gedacht: Ouedraogo reist von U-17-WM ab

Die U-17-Weltmeisterschaft in Indonesien ist für Assan Ouedraogo vorzeitig beendet. Schalkes Youngster reist verletzungsbedingt vorzeitig ab.

Verletzte sich gegen Neuseeland: Assan Ouedraogo. FIFA via Getty Images

Dass Assan Ouedraogo überhaupt nach Indonesien reiste, kam durchaus überraschend, da der 17-Jährige zuvor bereits zwei Schalker Pflichtspiele verletzungsbedingt verpasst hatte. Beim DFB sollte Ouedraogo seine Oberschenkelprobleme in den Griff bekommen, also gaben die Knappen ihren wohl wertvollsten Spieler in die Hände der DFB-Ärzte.

Dort erholte sich Ouedraogo, also durfte er beim Auftaktsieg gegen Mexiko (3:1) für wenige Minuten und am Mittwoch beim zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland, das Deutschland ebenfalls mit 3:1 gewann, erstmals von Anfang an beim Turnier mitwirken. Kurz vor der Pause musste der Mittelfeldspieler aber angeschlagen vom Feld, das rechte Sprunggelenk war nach einem Foul von Marley Leuluai lädiert.

"Verletzung doch stärker als zunächst diagnostiziert"

Das Ärzteteam beim DFB schätzte die Verletzung laut Schalker Angaben zunächst nicht schlimmer ein, da Ouedraogo jedoch auch am Tag darauf Schmerzen verspürte, "entschieden sich die Verantwortlichen des DFB in Jakarta dazu, im Krankenhaus eine Bildaufnahme durchzuführen", teilte der Zweitligist am Donnerstagabend mit. Jene Aufnahme ergab, "dass die Verletzung doch stärker ist als zunächst diagnostiziert", so der Verein weiter.

Die Diagnose wurde an Schalke übermittelt, nach Ouedraogos Rückkehr am Sonntag wird der Verein weitere Untersuchungen durch einen Mannschaftsarzt durchführen. Ein möglicher wochenlanger Ausfall des Eigengewächses wäre für S04 ein herber Schlag. Für den Tabellen-16. der 2. Liga steht nach der Länderspielpause das schwere Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an (25.11., 20.30 Uhr).

Deutschlands U 17 bestreitet derweil am Samstag (10 Uhr) ihr letztes Gruppenspiel, Gegner ist Venezuela. Dort will das bereits fürs Achtelfinale qualifizierte DFB-Team den Gruppensieg perfekt machen.