Brunner eröffnet gegen Neuseeland: Deutschland steht im Achtelfinale

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat sich die DFB-U-17 die Achtelfinal-Teilnahme gesichert. Gegen Venezuela reicht nun ein Zähler, um auch den Gruppensieg klarzumachen.

Dem Team von Trainer Christian Wück gelang zum Auftakt in die U-17-Weltmeisterschaft ein 3:1-Sieg gegen Mexiko, dem vermeintlich stärksten Konkurrenten in Gruppe F. Im zweiten Gruppenspiel traf der amtierende U-17-Europameister auf Underdog Neuseeland. Nachdem Mexiko und Venezuela sich zuvor mit 2:2 trennten, war klar, dass ein Sieg bereits das Achtelfinale sichern würde.

Wück stellte seine Mannschaft im Vergleich zum ersten Spieltag auf drei Positionen um. Ouedraogo rückte gemeinsam mit Dal und von der Hitz in die erste Elf. Osawe, Odogu und da Silva Moreira nahmen zunächst auf der Bank Platz.

Deutschland dominant, aber zunächst unpräzise

Die DFB-Junioren erwischten einen dominanten Start, hatten aber durchaus ihre Schwierigkeiten, in einer eng gestaffelten Defensive der Neuseeländer die Lücken zu finden. So näherten sich Ouedraogo (2.), Moerstedt (5.) oder auch Brunner (14./18.) zwar an, auf das Tor kam die Kugel jedoch nicht.

Erst nach 23 Minuten musste sich Foord im neuseeländischen Tor auszeichnen. Nach Hereingabe von Hennig schloss Darvich aus kurzer Distanz ab, konnte den Keeper aber nicht überwinden (23.). Offensiv kam von Neuseeland jedoch kaum etwas. Lediglich Ukich näherte sich mit einem Schuss an (27.).

Ouedraogo muss raus, Brunner trifft

Nach einer halben Stunde wurde es dann bei den Deutschen zwingender, doch zunächst waren die DFB-Junioren im Pech. Erst traf Darvich per Freistoß den Pfosten (32.), dann köpfte Brunner an die Latte (37.) und wenig später musste auch noch Ouedraogo nach einem Foul angeschlagen runter (43.). Der erlösende Führungstreffer gelang aber tief in der Nachspielzeit doch noch, als Brunner zunächst aus kurzer Distanz an Foord scheiterte, seinen eigenen Abstauber jedoch per Kopf über die Linie drückte (45+7.).

Auch nach dem Seitenwechsel behielten die Deutschen die Kontrolle, wenngleich es zunächst etwas an der Präzision mangelte. Erst Moerstedt sorgte per Kopf wieder für echte Gefahr (58.). Wenig später scheiterte Brunner mit einem abgefälschten Schuss am Pfosten (60.). Unmittelbar nach dem dritten Alu-Treffer der Partie war es jedoch Darvich, der Moerstedt mit einem scharfen Pass bediente. Aus kurzer Distanz sorgte der Mittelstürmer für die Vorentscheidung (60.).

Cleverer Darvich-Chip bringt die Vorentscheidung

Im Anschluss gelang es der Wück-Elf auch nach ein paar Wechsel, die Neuseeländer vom eigenen Tor fernzuhalten. Offensiv näherte sich Kabar nach seiner Einwechslung noch einmal an (76.), für die endgültige Entscheidung sorgte dann aber ein Geistesblitz von Darvich. Mit einem feinen Chip bediente der Kapitän Moerstedt, der an die Latte köpfte. Yalcinkaya war jedoch zur Stelle und drückte den Ball über die Linie (81.).

Eine weiße Weste war Schmitt jedoch auch im zweiten Spiel nicht vergönnt, denn kurz vor Schluss entwischte Walker der deutschen Hintermannschaft und holte nach einem Halten von Kabar einen Strafstoß heraus. Watson verwandelte durch die Mitte und sorgte so dafür, dass die Deutschen erneut mit 3:1 gewannen (90+1.).

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat die deutsche U 17 das Achtelfinale bereits sicher. Im letzten Gruppenspiel gegen Venezuela am Samstag (10 Uhr) reicht bereits ein Unentschieden, um Platz eins zu sichern.