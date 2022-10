Schwarz stärkt Christensen und lobt die Fans

Hertha BSC hat gegen Freiburg unglücklich eine Saison-Premiere verpasst. Coach Sandro Schwarz nannte dies "ärgerlich" und äußerte sich zum späten 2:2.

Vieles sprach am Sonntagabend für den ersten Heimsieg von Hertha BSC in dieser Saison. Der Hauptstadtklub führte gegen den formstarken SC Freiburg 2:1, was aufgrund des Spielverlaufs verdient war. Doch dann kam die 78. Minute.

In dieser patzte Hertha-Keeper Oliver Christensen entscheidend. Der 23-jährige Norweger, vergangene Saison noch die Nummer drei im Tor, konnte nach einem weiten Schlag den Ball im Fünfer nicht festhalten - und Kevin Schade bedankte sich mit dem 2:2-Endstand. Statt des ersten Siegs im Olympiastadion trennte sich Hertha BSC zum vierten Mal in Serie remis.

Schwarz verteilt Komplimente - auch für Christensen

"Ärgerlich" fand Sandro Schwarz das Ergebnis im Anschluss. Bei DAZN erklärte der Trainer zudem, dass es "bitter" gewesen sei, "dass wir auf die Art und Weise das Spiel nicht ziehen". Ein "großes Kompliment an die Jungs" hatte Schwarz nach der Leistung gegen die formstarken Freiburger, die seit zehn Pflichtspielen nicht verloren haben, dennoch übrig: "Wir waren in der zweiten Halbzeit sehr gut."

Etwas überraschend traf der Coach diese Wortwahl auch zum Verhalten seines Keepers beim späten Ausgleich. "Genau so ist es gut. Lieber mutig rausmarschieren", resümierte Schwarz die Herangehensweise Christensens beim Fehler und fügte an: "Das Problem ist nicht, dass er rausgeht - er hätte den Ball lieber wegfausten sollen."

Unterstützung der Fans "herausragend"

Christensen selbst wusste dies, er stellte sich und meinte geknickt: "Ich muss aus dem Fehler lernen, damit ich ihn nicht nächste Woche nochmal mache." Zu der Entstehung des "furchtbaren" Fauxpas' hatte Christensen indes die gleiche Meinung wie sein Trainer Schwarz. Dieser schloss: "Ich finde es gut, welche Entwicklung Christensen genommen hat. Und, was herausragend ist: Die Fans in der Ostkurve, wie sie ihn gefeiert haben nach dem Spiel - genau das brauchen wir."