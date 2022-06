Schrauben-OP bei Nmecha - aber schon bald soll er zurück sein

Die Schrauben sind raus, der Urlaub kann für Lukas Nmecha beginnen. Der Nationalstürmer des VfL Wolfsburg hat sich an seinem rechten Sprunggelenk operieren lassen.

"Die Erholung beginnt", schreibt Lukas Nmecha bei Instagram und postet Bilder von sich im Krankenbett. Der Stürmer des VfL Wolfsburg, der am Dienstagabend gegen Italien noch zu einem rund 15-minütigen Einsatz im Nationalteam beim 5:2-Sieg gegen Italien gekommen war, unterzog sich einem notwendigen Routineeingriff. Im vergangenen Dezember hatte sich der 23-Jährige einen Knöchelbruch zugezogen, der damals operiert werden musste, jetzt wurden die Schrauben aus dem Fuß des VfL-Stürmers entfernt.

Nmecha muss sich nun zunächst ein wenig schonen und nach der langen Saison Kraft tanken, die für ihn von großer Bedeutung sein wird. Auch wenn er in den vier Nations-Leauge-Spielen zuletzt nur zu zwei Kurzeinsätzen kam, darf er sich Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen - Mittelstürmer sind in der Nationalmannschaft rar gesät.

Wolfsburgs Top-Scorer der vergangenen Saison wird Anfang Juli zurückerwartet

Dazu muss Nmecha im VfL-Trikot unter dem neuen Trainer Niko Kovac eine starke Hinserie hinlegen. In der nächsten Woche starten die Niedersachsen mit dem Training (Leistungstests am Montag, Trainingsauftakt am Mittwoch), Nmecha darf sich dann noch der Erholung widmen. Anfang Juli wird der Offensivmann, der in der vergangenen Saison trotz der Verletzungspause (acht Spiele verpasste er) acht Treffer erzielte und der beste Scorer beim VfL war (zehn Punkte dank zweier Assists), dann topfit zurückerwartet.