Schneller Wechsel: SC Freiburg verkündet neuen Hauptsponsor

Der SC Freiburg wechselt nach nur einem Jahr erneut den Haupt- und Trikotsponsor. Statt für Autos wirbt der Bundesligist künftig für Fahrräder.

Früher als ursprünglich geplant verändert sich die Aufschrift auf den Trikots des SC Freiburg. Nur neun Monate, nachdem die Breisgauer den britischen Online-Gebrauchtwagenhändler "Cazoo" als neuen Haupt- und Trikotsponsor für die Saison 2022/23 verkündet hatten, vermeldeten sie nun, dass "JobRad", der deutschlandweite Marktführer im Dienstradleasing, zur neuen Saison auf "Cazoo" folgen wird.

"JobRad" war im vergangenen Sommer Exklusiv- und Mobilitätspartner des SC geworden und steigt nun zum "größten Partner des Vereins" auf, wie es in der Pressemitteilung des Bundesliga-Zweiten am Freitagmorgen heißt. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg wird nicht nur bei den Profis, sondern auch bei der Drittliga-Mannschaft auf der Trikotbrust stehen und außerdem Ärmelsponsor des Frauenteams in der Bundesliga.

"Cazoo" hatte überraschend seinen Rückzug angekündigt

Es handle sich um eine "mehrjährige Partnerschaft", schreibt der SC - das war allerdings auch mit "Cazoo" vereinbart gewesen. Dann jedoch hatten die Briten überraschend angekündigt, sich aus dem EU-Markt zurückzuziehen und sich auf ihren Kernmarkt in Großbritannien zu konzentrieren. Nun fanden die Freiburger Verantwortlichen eine Lösung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'JobRad' einen attraktiven und leistungsstarken Haupt- und Trikotsponsor für unseren Verein gewinnen konnten", sagt Vorstand Oliver Leki. Dieser passe "mit dem Thema nachhaltige Mobilität, seinen Wurzeln in der Fahrradstadt Freiburg, seinem Wertegerüst und dem sympathischen Auftreten hervorragend zum SC Freiburg". Über die finanziellen Rahmenbedingungen machte der Klub keine Angaben.

Der Pressemitteilung zufolge plant "JobRad" "verschiedene Aktionen rund um die Themen Fahrrad, E-Bike, nachhaltige Mobilität und Dienstradleasing, die alle Fußball- und Fahrradbegeisterten ansprechen sollen". Dem Unternehmen winkt sogar Sichtbarkeit auf Champions-League-Ebene. Die Freiburger gehen als Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern ins neue Bundesliga-Jahr, das für sie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg beginnt.