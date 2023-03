Schmidts Debüt auf größtmöglicher Bühne

Im Winter hat Kenneth Schmidt beim SC Freiburg den Kaderplatz des nach Bochum ausgeliehenen Keven Schlotterbeck übernommen, aber weiterhin in der 3. Liga gespielt. Am Donnerstagabend gab er gegen Juventus Turin sein Debüt in der ersten Mannschaft - und dürfte am Sonntag in Mainz wieder dabei sein.

Es war die wohl glänzendste Bühne für den ersten Einsatz im Team von Christian Streich, die Schmidt betreten durfte, im international größten Spiel der Vereinsgeschichte, im Europa-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Juventus. Nachdem Manuel Gulde die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, wurde der 20-jährige Verteidiger zur zweiten Halbzeit eingewechselt. "Ich wusste, er kommt auf den Platz und macht ein gutes Spiel", sagte Streich, "er hatte keinen Druck, aber er hat's auch richtig gut gemacht."

Gulde oder Schmidt? Wer ersetzt Lienhart?

In Unterzahl und im Spiel der "Kleinen gegen die Großen" sei es "kein schwieriger Moment" für den Debütanten gewesen, erklärte der SC-Coach. "Die schwierigen Momente kommen noch, in einem Bundesligaspiel." Das könnte schon am Sonntag folgen, denn Stamm-Verteidiger Philipp Lienhart, der sich im Hinspiel in Turin am Oberschenkel verletzt hat, fällt möglicherweise weiter aus. "Wahrscheinlich geht’s nicht am Sonntag", sagte Streich über den österreichischen Nationalspieler, der auch für die kommenden Länderspiele nominiert wurde. Er setzt aber noch Hoffnung in die "guten Dökter", wie er die Teamärzte gerne nennt, und in die "guten Physiotherapeuten".

Erste Wahl als Lienhart-Ersatz dürfte weiterhin Gulde sein, der nach seinem Platzverweis auch nicht viele Minuten in den Beinen hat. Schmidt hat aber als Alternative auf sich aufmerksam gemacht. In 20 Drittliga-Spielen (kicker-Durchschnittsnote 3,29) in dieser Saison hat der Innenverteidiger, der auch Linksverteidiger spielen kann, mit stabil guten Leistungen überzeugt.

Bereits in der Vorsaison gehörte er zum Stammpersonal der U 23 in ihrer ersten Drittliga-Saison. In der Saison davor schaffte er mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg, obwohl er noch für die U 19 spielberechtigt war. "Er hat Progression, ich bin überzeugt, er kann sich entwickeln", sagt Streich über Schmidt, der in Freiburg geboren wurde und aufgewachsen ist. In der Jugend hat er zunächst bei Rhodia Freiburg und dem FC Emmendingen gespielt, und wechselte 2017 in die Freiburger Fußballschule.

Erfolgreiche U 23 erstmal ohne Schmidt

Gutes Stellungsspiel, aber "immer wieder auch gute Lösungen nach vorne" zeichnen den Linksfuß aus. So beschreibt U-23-Trainer Thomas Stamm Schmidt, den er schon in der U19 betreut hat. Zu Beginn der Saison hatte der 20-Jährige mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, hat sich aber schnell wieder im Drittliga-Team festgespielt. Jetzt muss Stamm wohl zunächst auf ihn verzichten, was der U 23 aber keine zu großen Probleme bescheren dürfte. Die Mannschaft hat sich, trotz ständig wechselnder Formationen, in der 3. Liga bereits auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet.