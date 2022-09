Schmadtke über Kovac: "Den Trainer stellen wir nicht in den Wind"

Nach nur fünf Punkten aus sieben Spielen verabschiedet sich der VfL Wolfsburg als Tabellen-17. in die Länderspielpause. Die Trainerfrage stellt sich in Wolfsburg aber nicht.

"Klar ist die Situation kompliziert", sagte Jörg Schmadtke nach dem 0:2 in Berlin und verwies dabei auf die eklatante Offensivschwäche der Wölfe im Stadion an der Alten Försterei. "Wir haben kein Mal aufs Tor geschossen, das ist unter dem Strich zu wenig", sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Sport und beklagte "fehlende Genauigkeit im Vorwärtsgang".

Ähnlich hatte Maximilian Arnold das Spiel gesehen. "Wir haben nach vorne echt wenig gemacht", sagte der Kapitän bei "DAZN" und zeigte sich zugleich selbstkritisch. Arnold übernahm die Verantwortung für beide Gegentore, die aus Umschaltsituationen entstanden waren. "Wir machen zwei Fehler. Beim ersten Tor schließe ich die Lücke nicht, beim zweiten hätte man besser klären können - auch wieder ich", so der 28-Jährige.

Kovac verzichtet auf Individualkritik

Trainer Niko Kovac hielt sich indes mit Individualkritik zurück, wies aber auf das kollektive Versagen seiner Elf hin. So habe man zwei Gegentore nach eigenen Fehlern in der Vorwärtsbewegung schlucken müssen, obwohl man hinten in Überzahl war. "Das kann und darf nicht passieren", schimpfte der Kroate und kritisierte weiter: "Union hat erwachsen gespielt. Wir haben viel zu brav gespielt, wir waren in keinem Zweikampf, wir haben nicht die kleinen Fouls gespielt, wie es Union gemacht hat. Da haben wir uns den Schneid abkaufen lassen."

Hinzu kam die Tatsache, dass man vorne zu harmlos war. Woran das lag, darauf hatte niemand so richtig eine Antwort. Kovac wies darauf hin, dass man "zu wenig Leute in der Box" und damit auch keine vernünftigen Anspielstationen hatte. Ratlos zeigte sich auch Ridle Baku. "Wir hatten zwei Torschüsse, waren zu unpräzise", stellte der Nationalverteidiger fest und fragte mit Blick auf den schwachen Saisonstart: "Vielleicht fehlt es auch an Selbstvertrauen?" Auf jeden Fall sei dies aber "bei unserer Qualität definitiv zu wenig".

Arnold schränkte aber auch ein, dass man die Niederlage auch einordnen müsse, immerhin habe man bei Union Berlin, einer Mannschaft, die seit dem 19. März (0:4 beim FC Bayern München) nicht mehr verloren hat, gespielt. Und dennoch: An der eigenen spielerischen Schwäche gilt es zu arbeiten, das weiß auch Kovac, der weiterhin das Vertrauen seines Chefs genießt. "Den Trainer stellen wir nicht in Frage und stellen ihn auch nicht in den Wind", antwortete Schmadtke auf die Frage nach dem Trainer. Für den 58-Jährigen steht fest: "Wir müssen da als Einheit rauskommen."