Schlitzohr Kramaric: "Thomas Müller weiß, wie Fußball geht"

Pellegrino Matarazzo spielte in der Hinrunde mit dem VfB Stuttgart remis in München und nun auch mit der TSG Hoffenheim - bisher einzigartig. Schlitzohr Andrej Kramaric sicherte beim 1:1 einen wichtigen Zähler.

2:2 hieß es in der Allianz-Arena am 6. Spieltag, als Matarazzo mit dem VfB zu Besuch war. Und auch bei seinem nächsten Gastspiel hat er gepunktet - als erster Trainer in einer Saison überhaupt zweimal bei den Bayern. Ein Zähler, der im Abstiegskampf mit Hoffenheim, dessen starke Serie nach zuvor drei Siegen gehalten hat, noch eminent wichtig sein könnte.

Keeper Oliver Baumann war sehr stolz auf sein Team und "sehr glücklich" mit dem Punktgewinn: "Ein Lob an die Mannschaft. Wir haben uns reingeschmissen, angegriffen und dann mit allen verteidigt - das zeigt gerade unseren Top-Charakter", freute sich der Kapitän.

Nach Benjamins Pavards Führungstor in einer höhepunktarmen ersten Hälfte mit biederen Kraichgauern steigerten sich nicht nur die Bayern, sondern auch die TSG zeigte deutlich mehr Mut und erspielte sich in einem abwechslungsreichen zweiten Durchgang gute Chancen zum Ausgleich.

Es war ein kleines Foul. Andrej Kramaric

Für den zeigte sich Kramaric verantwortlich. Gegenüber "Sky" beurteilte er die Entstehung zu seinem direkt verwandelten Freistoß schmunzelnd wie folgt: "Es war ein kleines Foul." Was war passiert? Im Duell mit Thomas Müller war der Kroate bei einem Dribbling vor dem Strafraum zu Boden gegangen - Referee Bastian Dankert entschied auf Freistoß, was bei Müller nur Kopfschütteln auslöste. "Thomas weiß, wie Fußball geht", sagte Kramaric, "wenn du einen kleinen Kontakt in einer gefährlichen Zone spürst und es ist eine Möglichkeit für ein Tor. Da war ich schlau und clever und musste fallen."

Den fälligen Freistoß zirkelte er selbst zum 1:1-Endstand in die Maschen.