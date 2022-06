Schlager-Wechsel nach Leipzig steht bevor

Ein namhafter Wechsel innerhalb der Bundesliga steht bevor: Wolfsburgs Xaver Schlager (24) steht in aussichtsreichen Gesprächen mit RB Leipzig und möchte zu den Sachsen wechseln. Für rund zwölf Millionen Euro könnte der Deal schon in Kürze über die Bühne gehen.

Zweimal in seinen drei Jahren beim VfL Wolfsburg erwischte es Xaver Schlager so richtig. Gleich in seinem dritten Bundesligaspiel nach seinem Zwölf-Millionen-Euro-Wechsel von RB Salzburg zu den Niedersachsen zog sich der Österreicher 2019 einen "Totalschaden" im linken Sprunggelenk zu. Der Knöchel war gebrochen, die Syndesmose gerissen.

In Rekordzeit arbeitete sich der Mittelfeldspieler zurück, und auch nach seinem Kreuzbandriss im August 2021 ließ sich Schlager nicht aus der Bahn werfen. "Ich habe das Leben genossen", verriet er anschließend, dass er parallel zu seiner Reha Zeit für Dinge gefunden hat, die im Alltag sonst auf der Strecke geblieben sind. Nun liegt der Fokus wieder ausschließlich auf der Karriere - die Schlager aller Voraussicht nach bei RB Leipzig fortsetzen möchte.

Was "Sky" bereits am Mittwoch berichtete, trifft zu: Der 24-Jährige befindet sich in weit vorangeschrittenen Gesprächen mit den Sachsen, der Wechsel steht dem Vernehmen nach bevor. Für rund zwölf Millionen Euro könnte der Bundesliga-Deal über die Bühne gehen.

Es wäre ein herber Verlust für den VfL Wolfsburg, bei dem sich Schlager in den Zeiten, in denen er auf dem Rasen stand, zu einer unverzichtbaren Größe entwickelt hat. Als Pressingmaschine, als immer nach vorne orientierter Box-to-box-Spieler mit großer Mentalität. Schlagers Vertrag beim VfL läuft noch bis 2023, von der Hoffnung, dass der österreichische Nationalspieler diesen verlängert, mussten sich die Niedersachsen mittlerweile verabschieden.

Kein Laimer-Ersatz

Wechselt Schlager nach Leipzig, dann ist er nach kicker-Informationen nicht als Ersatz für Landsmann Konrad Laimer (ebenfalls Vertrag bis 2023) vorgesehen, wenngleich es diesen weiterhin zum FC Bayern München zieht und er bislang keine Bereitschaft zu einer Verlängerung signalisiert hat.

Vielmehr aber soll Schlager den Mittelfeldplatz einnehmen, den Amadou Haidara und/oder Tyler Adams hinterlassen könnten. Beide dürfen RB verlassen - und Platz machen für den Wolfsburger, der seinen 69 Bundesligaspielen für den VfL wohl keines mehr hinzufügen wird.