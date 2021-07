Schalke holt Fraisl als Fährmann-Ersatz

Weil Ralf Fährmann Anfang der Woche positiv auf Corona getestet und es kurz vor Saisonstart auf der Torhüterposition eng wurde, hat Schalke nun wie angekündigt einen Schlussmann verpflichtet. Martin Fraisl kommt ablösefrei.

Zuletzt stand der 28-Jährige in den Niederlanden bei ADO Den Haag unter Vertrag, 15-mal lief er in der Eredivisie auf. Sein Kontrakt war am Saisonende ausgelaufen.

Auf Schalke unterschrieb er nun einen Einjahresvertrag, der Österreicher erhält die Rückennummer 30. "Aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Tage hatten wir akuten Handlungsbedarf auf der Torhüterposition", erklärt Sportdirektor Rouven Schröder. „Martin Fraisl war extrem motiviert und angetan, als wir mit ihm über ein Engagement bei Schalke 04 gesprochen haben."

Fraisl wird bereits am Mittwochnachmittag im Quarantäne-Trainingslager der Knappen zugegen sein, dort hält sich S04 noch bis zum Freitag auf. Dann steht auch das Zweitliga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an.

Fraisl wird wohl nicht zum Einsatz kommen

"Ich werde die wenigen Tage bis zum Spiel gegen Hamburg nutzen, um Team und Abläufe so gut wie möglich kennenzulernen, damit ich für den Fall der Fälle bereit bin. Ich freue mich auf meine Zeit in Königsblau", sagte Fraisl, der zweite Schalker Neuzugang an diesem Mittwoch. Er wird aber wohl auf der Bank Platz nehmen, Michael Langer das Tor gegen den HSV hüten.

Die Zweite Liga ist Fraisl nicht unbekannt. Für den SV Sandhausen absolvierte er zwischen Juli 2019 und Dezember 2020 als Nummer 1 45 Spiele im deutschen Unterhaus - ehe er nach einem Vorfall in der Kabine suspendiert wurde. Kurz danach löste der SVS seinen Vertrag auf.