Schäfers Ansporn für Pejcinovic: "Wenn Dzenan so weitermacht …"

Wolfsburgs Nachwuchsangreifer Dzenan Pejcinovic (18) empfiehlt sich in der U 19 des VfL für höhere Aufgaben. So denkt Boss Marcel Schäfer über die Entwicklung des Nationalstürmers mit der beeindruckenden Torquote.

Im Kader für das Wolfsburger Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Eintracht Frankfurt wird für ihn wohl wieder kein Platz sein. Dzenan Pejcinovic gehörte lediglich zum Saisonstart gegen Aufsteiger Heidenheim (2:0) zum Spieltagsaufgebot von Trainer Niko Kovac, anschließend hieß es für den 18-Jährigen: ab in die U 19. Was keine Bestrafung darstellt, sondern Teil des Förderplans ist. Seit Sommer 2022 trainiert Pejcinovic, der seinerzeit für 1,25 Millionen Euro vom FC Augsburg kam, bei den Wolfsburger Profis, Spielpraxis sammelt der U-19-Nationalstürmer vornehmlich bei den A-Junioren. Und nimmt dort offensichtlich die gewünschte Entwicklung. "Dzenan hat eine sehr gute Vorbereitung absolviert, ist physisch mittlerweile auf einem sehr guten Niveau", lobt VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer, "das spiegelt sich nun auch in den Toren wider."

Schäfer: "Die Tore sind Ausdruck einer sehr positiven Entwicklung"

In drei Spielen in der A-Junioren Bundesliga traf Pejcinovic bereits sechsmal. Das sah in der vergangenen Spielzeit noch anders aus, als dem Mittelstürmer in 13 Ligapartien lediglich zwei Treffer gelungen waren. Die Chance, sich mal in der Bundesliga zeigen zu dürfen, bot sich lange Zeit gar nicht, überraschenderweise warf ihn Trainer Kovac dann am letzten Spieltag, als es gegen Hertha BSC (1:2) im Kampf um Europa um alles oder nichts ging, in der Schlussphase zum Bundesligadebüt ins Spiel. Nun heißt es trotz der Verletzung von Torjäger Lukas Nmecha erst einmal wieder Nachwuchs statt Oberhaus.

"Die vergangene Saison mit dem Schritt in den Trainingsalltag bei den Profis war sehr herausfordernd für ihn, deswegen war und ist Geduld von allen gefordert", erklärt Manager Schäfer, der zufrieden ist mit dem Vorankommen seines hochtalentierten Angreifers. "Die Tore sind Ausdruck einer sehr positiven Entwicklung, die Dzenan macht. Wir sind total überzeugt von dem Jungen und glauben an ihn."

Leihanfragen wurden abgeblockt

Etwaige Leihanfragen im Sommer wurden entsprechend abgeblockt, behutsam soll der U-19-Nationalstürmer, der bislang in 31 U-Länderspielen für Deutschland beeindruckende 30 Tore erzielt hat, aufgebaut werden. Schäfer: "Die Spielpraxis und die Tore in der U 19 sind Grundvoraussetzung für das Selbstvertrauen eines Stürmers, dazu kann er sich unter der Woche bei uns im Training auf Topniveau beweisen."

Alleinunterhalter Wind, verletzter Nmecha, fremdelnder Sarr

Und vielleicht kommt die Chance ja schneller als man denkt. Im VfL-Angriff gibt Torjäger Jonas Wind, der an den ersten fünf Spieltagen fünfmal traf, bislang den Alleinunterhalter, Nmecha wird in 2023 kein Spiel mehr machen. Und die kurz vor Transferschluss verpflichtete Sturmalternative Amin Sarr fremdelt noch arg. Pejcinovic empfiehlt sich wiederum unter U-19-Trainer Daniel Bauer auf höchstem Nachwuchsniveau. Boss Schäfer ist überzeugt: "Wenn Dzenan so weitermacht, wird er bei uns eine sehr gute Perspektive haben."