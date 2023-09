Entlastung für Torjäger Wind? Noch ist Neuzugang Sarr kein Faktor

Bislang ist der VfL Wolfsburg abhängig von den Toren des Jonas Wind. Immer dann, wenn der Däne traf, gewann der VfL in dieser Saison. In Dortmund (0:1) ging der Stürmer wie auch schon bei der TSG Hoffenheim (1:3) leer aus. Sein potenzieller Vertreter ist bislang kein Faktor für den VfL.

Amin Sarr wechselte kurz vor Transferschluss. Per zunächst kostenloser Leihe sicherte sich der VfL Wolfsburg die Dienste des Schweden, den die Niedersachsen im kommenden Jahr für 13 Millionen Euro fest von Olympique Lyon verpflichten können. Sarr kam als Reaktion auf die erneut schwere Knieverletzung von Lukas Nmecha, der wohl erst in der Rückrunde wieder eingreifen kann. "Mit Amin bekommen wir einen äußerst vielseitigen Stürmer, der besonders durch seine körperlichen und technischen Qualitäten hervorsticht und uns durch seine Geschwindigkeit und sein Vertikalspiel noch variabler macht", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Allein: Bislang ist der 22-Jährige noch gar kein Faktor im VfL-Spiel, obwohl er schon zwei Tage nach seinem Wechsel zum VfL beim 1:3 gegen Hoffenheim sein Debüt feierte.

Sarrs Bilanz in Dortmund: Sieben Ballkontakte, vier Fehlpässe

In Dortmund kam Sarr nun zum dritten Mal in Serie ins Spiel. Bei seiner Premiere noch für Lovro Majer, nun zum zweiten Mal hintereinander für Jonas Wind. Für eine Wende im Spiel konnte er wie auch seine Kollegen nicht mehr sorgen. Sieben Ballkontakte hatte der Schwede noch, vier Pässe spielte er, keiner fand einen Wolfsburger. Die auf Wind angewiesen sind. Der Däne schoss bislang fünf der sieben VfL-Tore in dieser Saison, ist in Abwesenheit von Nmecha der offensive Alleinunterhalter. "Mir ist egal, wer die Tore macht", betont Trainer Kovac. "Entscheidend ist, dass wir sie machen." In Dortmund freilich agierte sein Team viel zu mutlos, brachte den in dieser Saison verwundbaren Vizemeister nur ganz selten in Verlegenheit. Und wenn, dann war Wind beteiligt.

Sarr: "Ich bin jung, ich brauche Einsatzzeit"

Von seiner Leistung und seiner Treffsicherheit hängt der VfL aktuell ab, was auch daran liegt, dass der Last-Minute-Transfer Sarr, der sowohl Ersatz als auch Partner des Torjägers sein kann, bislang kaum in Erscheinung tritt. Entlasten kann er Wind bislang nicht, die ernüchternde Bilanz nach nun fast 45 Minuten Einsatzzeit als Joker: Weder schoss Sarr einmal auf das Tor noch legte er einen Torschuss auf.

Mit ganz kleinen Schritten tastet sich der Schwede an die Bundesliga heran. Und benötigt weiter das, was er von Beginn an bekommt: "Ich bin jung, ich brauche Einsatzzeit, um mich entwickeln zu können." Sarrs nächste Bewährungschance winkt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Eintracht Frankfurt in Wolfsburg antritt.