Schädel und Linnemann verlassen Zwickau

Louis Schädel und Yannick Linnemann (beide 19) verlassen den FSV Zwickau mit noch unbekanntem Ziel. Während Mittelfeldmann Schädel in der laufenden Saison immerhin in neun Regionalliga-Spielen auf dem Platz stand, ging Linnemann komplett leer aus. In seiner Vita steht jedoch ein Drittliga-Einsatz für die Schwäne in der Saison 2022/23.