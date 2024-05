Erneute Verlängerung: Carson bleibt bei City

Scott Carson hängt ein weiteres Jahr bei Manchester City dran. Der 38-jährige Torhüter verlängerte seinen Vertrag wie schon in der vergangenen Saison um ein Jahr und bleibt somit bis 2025 beim frisch gebackenen englischen Meister. Carson ist seit 2019 bei City, wo er von Beginn an die Rolle des Ersatzkeepers einnahm: Insgesamt kam er lediglich zweimal für die Citizens zum Einsatz, in der abgelaufenen Saison als Nummer drei hinter Ederson und Stefan Ortega Moreno gar nicht.