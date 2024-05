Teutonia holt Denis und bindet Nachwuchs-Talent Keller

Der FC Teutonia Ottensen bringt seinen Kader für die neue Spielzeit weiter auf Vordermann. Mit Noel Denis steht der nächste Neuzugang fest. Der 22-jährige Außenbahnspieler kommt vom Eimsbütteler TV an die Kreuzeiche (29 Regionalliga-Spiele in der abgelaufenen Saison). Neben Noel wird künftig auch Jesse Keller dem Kader der 1. Mannschaft angehören. Der erst 18-jährige Außenbahnspieler empfahl sich in der Bezirksliga-Mannschaft für höhere Aufgaben. "Mit Noel und Jesse bekommen wir zwei junge Spieler mit viel Tempo dazu", erklärt Kevin Weidlich, sportlicher Leiter, der dem Duo noch weitere Entwicklungsschritte zuschreibt.