SC Freiburg verlängert Vertrag für Dreisamstadion - muss aber mehr zahlen

Der SC Freiburg kann das Dreisamstadion weiterhin nutzen. Der Pachtvertrag mit der Stadt soll verlängert werden - allerdings zu erhöhten Bezügen.

Wie die Stadt Freiburg am Mittwoch mitteilte, soll der Pachtvertrag mit dem Bundesligisten um zehn Jahre verlängert werden. Der Verein soll außerdem zwei Verlängerungsoptionen haben, dafür aber auch mehr Geld bezahlen müssen: Der Pachtzins steigt von 175.000 Euro jährlich auf künftig 250.000 Euro jährlich an. Die Lösung muss im November noch final beschlossen werden.

Bereits im Februar war der Vertrag verlängert worden, damals allerdings nur um ein Jahr bis 2024. Nun kann der Bundesligist langfristig mit dem Gelände planen. Unter anderem hat der Verein das Ziel, den kompletten Trainings- und Spielbetrieb der Frauen- und Mädchenabteilung am Dreisamstadion anzusiedeln und würde dafür auf eigene Kosten einen neuen Trainingsplatz und Kabinen einrichten. Bis zuletzt war das längerfristige Nutzungsrecht des gesamten Areals aber vom Gemeinderat nicht gewährt worden. Das hat sich nun offenbar geändert.

Bis Ende 2025 soll der SC auch Nachbarvereinen auf dem Gelände des Dreisamstadions Kapazitäten zur Mitbenutzung zur Verfügung stellen. Im Anschluss verfügt der Klub dann über das alleinige Nutzungsrecht. Dann will der Sport-Club 6,5 Millionen Euro in die Infrastruktur des Geländes investieren.

Das Dreisamstadion war ab seiner Eröffnung 1954 die Heimspielstätte der ersten Mannschaft des SC Freiburg, die seit Herbst 2021 im neuen Europa-Park-Stadion spielt. Das Dreisamstadion nutzte der Verein in der Folge aber weiterhin: Sowohl die zweite Mannschaft der Breisgauer, die aktuell in der 3. Liga spielt, als auch die Frauen-Mannschaft des Vereins trägt ihre Heimspiele dort aus. Am Freitag wird das Dreisamstadion Austragungsort des Eröffnungsspiels der Frauen-Bundesliga sein: Freiburg empfängt dann Meister FC Bayern.