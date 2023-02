Sandhausen präsentiert Oral als Schwartz-Nachfolger

Der SV Sandhausen hat am Montagnachmittag seinen neuen Trainer präsentiert: Tomas Oral soll das aktuelle Zweitliga-Schlusslicht zum Klassenerhalt führen.

Vor dem Kellerduell in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Sandhausen am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es hoch her: Am Sonntag und damit unmittelbar nach dem 0:3 im Baden-Derby gegen den KSC hatte sich der SVS von Trainer Alois Schwartz sowie dessen Assistenten Dimitrios Moutas getrennt. Der FCN, der parallel mit 0:5 in Heidenheim untergegangen war, entließ am Montag Coach Markus Weinzierl, um wenig später den bisherigen Sportvorstand Dieter Hecking als Trainer für die restliche Saison zu präsentieren.

Am Montagnachmittag zog Sandhausen nach und stellte ebenfalls einen neuen Cheftrainer vor: Tomas Oral soll den Verein vom Absturz in die Drittklassigkeit bewahren. Oral hatte zuletzt zwischen 2019 und 2021 zweimal beim FC Ingolstadt in der sportlichen Verantwortung gestanden.

"Tomas Oral konnte uns in kurzer Zeit von seiner Spielidee überzeugen", wird SVS-Präsident Jürgen Machmeier in einer Pressemitteilung zitiert: "Deshalb sind wir sicher, mit ihm den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die Trendwende schnell einzuleiten und somit den Klassenerhalt zu sichern."

Oral selbst bedankte sich eingehend für das "entgegengebrachte Vertrauen" und erklärte, dass er sich "der Schwierigkeit dieser Aufgabe bewusst" sei. "Doch wenn wir an einem Strang ziehen und die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigt, werden wir die Klasse halten", ist der neue SVS-Coach überzeugt: "Ohne diese Überzeugung hätte ich die Aufgabe hier in Sandhausen nicht angenommen.“

Schlechte Erinnerungen an den Club

Optimismus versprüht auch Mikayil Kabaca. "Das erste Gespräch mit Tomas Oral fand noch am späten Sonntagabend statt", gibt der Sportliche Leiter Einblick in die Abläufe in Sandhausen: "Tommy hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er eine Mannschaft schnell auf Erfolgskurs bringen kann und er kennt die zweite Liga ausgezeichnet. Da Tommy zuletzt vereinslos war, konnte er genügend Energie tanken, um uns aus der prekären Situation herauszuholen."

Brisant für Oral: Am Samstag wartet mit dem 1. FC Nürnberg ein Gegner, den er nicht in guter Erinnerung haben dürfte. Im Juli 2020 zog der erfahrene Coach mit Ingolstadt in der Relegation dramatisch gegen den Club den Kürzeren.