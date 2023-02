Nürnberg: Sportvorstand Hecking übernimmt Traineramt

Der 1. FC Nürnberg hat eine Nachfolgeregelung für den am Montagmorgen entlassenen Markus Weinzierl gefunden: Sportvorstand Dieter Hecking übernimmt beim Club - durchaus überraschend.

Denn eigentlich, so hat Hecking mehrfach betont, wollte er nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren. Doch die sportlich prekäre Lage beim 1. FCN, die am Montagmorgen zur Trennung von Markus Weinzierl geführt hatte, hat nun zu einem Umdenken geführt. Hecking wird bis Saisonende beim abstiegsbedrohten Zweitligisten übernehmen, als sein Assistent U-23-Coach Cristian Fiel fungieren.

Hecking hatte den 1. FC Nürnberg bereits zwischen Dezember 2009 und Dezember 2012 trainiert. Siebeneinhalb Jahre nach seinem Abschied als Trainer kehrte er im Sommer 2020 zum Club zurück und unterschrieb einen bis Juni 2023 datierten Vertrag als Sportdirektor. Im Herbst 2020 wurde der Vertrag mit Hecking vorzeitig verlängert.

Grethlein spricht von "Wagnis" - Hecking will sich beweisen

"Es war in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen, trotzdem habe ich das Selbstvertrauen, dass ich die Mannschaft wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Ich glaube, es ist die beste Lösung, um das schlingernde Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Wir können einiges wieder gerade rücken", sagte Hecking. Aufsichtsratschef Thomas Grethlein sprach ebenfalls von der "besten Lösung" für den Verein, nannte den zusätzlichen Job für Hecking aber auch ein "Wagnis". Und: "Wenn er diesen Schritt tut, geht er in gewisser Weise natürlich all in. Er muss nicht seinen Job retten, aber stellt seinen Job auch zur Disposition. Das muss man offen sagen." Hecking werde aber "definitiv nur bis Saisonende" den FCN als Trainer betreuen.

Wie Hecking erklärte, habe Weinzierl in einem Gespräch dargelegt, dass mit dem derzeitigen Kader eine bessere Platzierung kaum möglich sei. Der Sportvorstand ist anderer Ansicht: "Es liegt in meinen Händen zu beweisen, dass ich mit meiner Einschätzung zum Kader richtig liege. Und wenn es das nicht ist, ist es noch fataler, was ich dann auch zugestehen muss." Es seien einige dabei, die unter ihrer Form spielen würden. "Die Mannschaft hat einen gewissen Anteil daran, dass wir hier sitzen und das zweite Mal über eine Trainerentlassung philosophieren müssen", so Hecking weiter.

Damit kehrt Hecking zweieinhalb Jahre nach seinem Aus als Coach des Hamburger SV nach der Saison 2019/20 wieder auf die Trainerbank zurück. Neben dem Club und dem HSV trainierte Hecking zudem noch den SC Verl, den VfB Lübeck, Alemannia Aachen, Hannover 96, den VfL Wolfsburg sowie Borussia Mönchengladbach. Insgesamt saß der 58-Jährige bei 418 Bundesligapartien sowie in 170 Zweitligaspielen auf der Trainerbank.

Trainer-Comeback beim Kellerduell gegen Sandhausen

Seine Rückkehr auf die Nürnberger Trainerbank hat es in sich: Denn am 22. Spieltag empfangen die Franken Schlusslicht SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr) zum richtungsweisenden Abstiegskrimi. Der SVS hatte sich erst am Sonntagabend von Trainer Alois Schwartz getrennt.

Fiel seit 2021 in Nürnberg

Der neue Co-Trainer Fiel (42) übernahm die zweite Mannschaft der Franken im Sommer 2021. Zuvor war er bei Dynamo Dresden als Jugendcoach, Interimscoach (August 2018) und schließlich von Februar bis Dezember 2019 als Cheftrainer aktiv gewesen. In seiner Premierensaison mit dem Club erreichte er den elften Platz, aktuell steht sein Team auf Rang vier der Tabelle in der Regionalliga Bayern. Als Aktiver stand Fiel für die Stuttgarter Kickers, Union Berlin, den VfL Bochum, Alemannia Aachen und Dynamo Dresden auf dem Platz (288 Zweitligaspiele, 36 Bundesligaspiele).

Letztlich wurde dem bisherigen Chefcoach Weinzierl das 0:5 in Heidenheim am Sonntag zum Verhängnis. Die Franken, die im Pokal-Viertelfinale auf den VfB Stuttgart treffen, befinden sich derzeit auf Rang 13 mit zwei Zählern Abstand vor dem Relegationsplatz.