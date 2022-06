Sallais große Stunde gegen England - Jeong legt auf und trifft

Fünf Profis des SC Freiburg waren in den vergangenen Tagen mit ihren Nationalteams auf Europa- und Weltreise. So fällt ihre Bilanz aus.

Zum Vorbereitungsstart am 27. Juni werden die Nationalspieler noch nicht wieder bei ihrer Klub-Mannschaft sein. Cheftrainer Christian Streich erwartet die Länderspielfahrer erst eine Woche später am 4. Juli, bevor es am 6. Juli traditionell ins Trainingslager nach Schruns (Österreich) geht.

Roland Sallai: Der Flügelflitzer stand in allen vier Nations-League-Begegnungen Ungarns in der Startelf. Nach dem 1:0-Sieg am Monatsanfang gegen England und der 1:2-Niederlage gegen Italien glückte Sallai beim 1:1 gegen Deutschland die erste Vorlage in dieser Abstellungsperiode. Mit seinem Kopfball scheiterte der 25-Jährige noch an Manuel Neuer, Teamkollege Zsolt Nagy konnte aber zum Führungstreffer abstauben. Zum Helden der Magyaren wurde der Wahl-Freiburger dann beim 4:0-Kantersieg am Dienstagabend gegen England. Sallai erzielte das 1:0 und legte noch das 2:0 nach. Eine rundum gelungene Länderspielphase für den Offensivspieler, dessen Mannschaft die Gruppe 3 in Liga A vor Deutschland anführt.

Philipp Lienhart: Freiburgs Verteidiger verpasste die beiden Niederlagen seiner Österreicher gegen Dänemark (1:2 und 0:2) sowie das 1:1 gegen Frankreich und den 3:0-Sieg gegen Kroatien krankheitsbedingt. ÖFB-Trainer Ralf Rangnick sprach bei Lienhart von Fieber und einem "heftigen Husten".

Ermedin Demirovic: Für die Auswahl Bosnien-Herzegowinas kam der Stürmer lediglich beim 1:1 gegen Montenegro zum Einsatz. Demirovic wurde 11 Minuten vor Spielende für den ehemaligen Wolfsburger Edin Dzeko eingewechselt, der inzwischen für Inter Mailand in Italien aufläuft. Gegen die Finnen (1:1 und 3:2) blieb Demirovic auf der Bank, beim 1:0 gegen Rumänen fehlte der 24-Jährige sogar komplett im Kader. Bosnien-Herzegowina führt die Gruppe 3 in Liga B der Nations League derzeit mit acht Punkten vor Montenegro mit sieben Punkten an.

Woo-Yeong Jeong: Für die Auswahl Südkoreas stand der 22-Jährige dreimal auf dem Platz. Beim 2:0-Sieg gegen Chile steuerte Jeong die Vorlage zum ersten Tor durch den ehemaligen Leipziger Hee-Chan Hwang bei, gegen Paraguay (2:2) netzt er nach seiner Hereinnahme in der Schlussviertelstunde selbst in der 93. Minute zum Endstand ein. Beim Auftaktduell mit Brasilien (1:5) stand der Angreifer 32 Minuten lang als Einwechselspieler auf dem Feld. Gegen Ägypten (4:1) fehlte Jeong im Kader.

Kiliann Sildillia: Der Nachwuchsverteidiger gewann mit der französischen U-20-Auswahl das Maurice-Revello-Turnier in Frankreich. Beim 5:0 gegen Saudi-Arabien spielte er durch und lieferte die Vorlage zum 1:0, in den beiden weiteren Vorrundenbegegnungen gegen Panama (2:4 im Elfmeterschießen) und Argentinien (6:2) blieb Sildillia allerdings ohne Einsatzzeit. Dafür kam er beim 4:1 gegen Mexiko in der 64. Minute ins Spiel. Im Finale gegen Venezuela legte der 20-Jährige nach seiner Einwechslung in der Pause den Siegtreffer zum 2:1 auf.