Doppelschlag nach der Pause: Saarbrücken dreht Südwest-Derby gegen Mannheim

In einem umkämpften Südwest-Derby hat der 1. FC Saarbücken den SV Waldhof Mannheim mit 2:1 niedergerungen. Mit dem Dreier mischen die Saarländer weiter im Aufstiegskampf mit.

Gegen den SC Freiburg II kassierte der 1. FC Saarbrücken in der Vorwoche erst in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich. Trainer Rüdiger Ziehl nahm im Vergleich dazu einen Wechsel vor. Ernst rückte auf der rechten Seite in die Startformation und ersetzte den gelbgesperrten Uaferro.

Waldhof Mannheim musste sich derweil gegen den VfL Osnabrück mit 0:2 geschlagen geben, Coach Christian Neidhart nahm drei Wechsel in seiner ersten Elf vor: Der nach Länderspielreise mit Luxemburg zurückgekehrte Jans vertrat in der Defensive den gelbgesperrten Seegert. In der Offensive begannen Taz und Pledl für Kother und Malachowski, die beide zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Von Beginn nahmen beide Mannschaften die Derby-Atmosphäre an und schenkten sich in intensiven Zweikämpfen nichts. Der erste Abschluss von Karbstein aus kurzer Distanz nach einer Ecke wurde jedoch geblockt (9.). Der FCS präsentierte sich etwas dominanter und wurde in der 19. Minute bei einer Doppelchance erstmals zwingend: Boeder zwang Bartels mit seiner Direktabnahme zu einer starken Parade, Rizzuto blieb anschließend mit dem zweiten Versuch hängen (19.).

Winker läuft über das halbe Feld und trifft zur Führung

Mitte der ersten Hälfte setzte Saarbrücken die Gäste höher unter Druck - und fing sich prompt das 0:1 ein: Nach einem langen Ball gelangte das Spielgerät an der Mittellinie zu Winkler. Der 20-Jährige zündete auf der linken Seite den Turbo und zog in den Sechzehner. Dort blickte sich der Mannheimer nach Mitspielern um, fand jedoch keinen und jagte den Ball deshalb aus rund acht Metern mit links unhaltbar für FCS-Keeper Batz hoch ins kurze Eck.

Saarbrücken versuchte zu antworten, hatte aber hinten Glück, dass Winkler eine Pledl-Hereingabe knapp verpasste (37.). Auf der Gegenseite verpasste Rabihic kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. Nach Ablage von Kerber verfehlte der Offensivmann das Tor mit seinem Linksschuss aus rund 15 Metern haarscharf.

Saarbrücken dreht das Spiel binnen vier Minuten

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete; Saarbrücken drückte auf den Ausgleich - diesmal aber erfolgreich: Nach einer Rabihic-Ecke köpfte Thoelke den Ball zum Ausgleich ins rechte Eck (49.). Mannheim bekam auch in den nächsten Minuten keinen Fuß in die Tür und wurde gleich mit dem nächsten Gegentor bestraft. Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld scheiterte Thoelke per Kopf am zweiten Pfosten zunächst noch an Bartels, den Nachschuss drückte Boeder aus wenigen Metern über die Linie (53.).

Erst in Rückstand fand der Waldhof wieder zu sich und arbeitete in der Folge am Ausgleich - den Taz in der 59. Minute haarscharf verpasste. Der 24-Jährige zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Mauer an die Querlatte. Saarbrücken beschränkte sich aufs Kontern, Gnaase (84.) und Grimaldi hätten das Derby in den Schlussminuten (90.) entscheiden können, vergaben jedoch gute Gelegenheiten.

Die Gäste rannten bis zum Schlusspfiff an, da die Saarbrücker die Standardsituationen des eingewechselten Schnatterer aber stets klären konnten, brachten die Hausherren den knappen Derbysieg schließlich über die Zeit.

Die Mannheimer, für die es am Sonntagnachmittag die dritte Pleite in Serie setzte, bekommen es am kommenden Samstag mit dem nächsten Gegner aus der Spitzengruppe zutun. Der SC Freiburg II ist zu Gast (14 Uhr). Einen Tag später muss der FCS zur gleichen Zeit beim FSV Zwickau ran.