Ruhnert: "Unsere Fanszene würde das nie machen"

Auch für Oliver Ruhnert haben die Hertha-Fans mit ihrer Trikot-Forderung nach dem Derby eine Grenze überschritten.

Die Hertha-Profis wurden nach dem Derby aufgefordert, ihre Trikots auszuziehen. AFP via Getty Images

"Das ist eine Gruppe, die sich zu viel rausnimmt", sagte der Manager von Union Berlin im "Sport1-Doppelpass" und pflichtete Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic bei, der den vieldiskutierten Vorfall deutlich verurteilte. Nach der Derbyniederlage, der bereits dritten in dieser Saison, hatten Anhänger die Hertha-Profis am Samstag vor der Kurve aufgefordert, ihre Trikots auszuziehen, was einige auch taten.

"Unsere Fanszene würde das nie machen", ist sich Ruhnert sicher. Niemand habe "das Recht zu sagen, du hast das zu tun, ansonsten so und so". Da gehe es "ins Persönliche".

Und er sieht auch mögliche negative Folgen für Spieler und Klub mitten im Abstiegskampf, in dem diese eigentlich Unterstützung benötigten: "Wie willst du für die letzten fünf Spiele den Fokus behalten, wenn du Angst spürst? Das ist sicher der denkbar schlechteste Ratgeber."

Während Hertha durch die 1:4-Derbyniederlage auf einem Abstiegsplatz verharrt, darf Union als Tabellensiebter weiter auf die Qualifikation für den Europapokal hoffen.