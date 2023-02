Rosen schimpft: "Das ist indiskutabel"

Nach der erneuten Pleite im Kellerduell in Bochum steckt die TSG voll im Abstiegskampf. Sein vermeintliches Endspiel hat Trainer André Breitenreiter krachend verloren und steht auf der Kippe. Der Manager erkennt tieferliegender Probleme. Im Kraichgau steht alles und jeder auf dem Prüfstand.

Lange stellte sich André Breitenreiter vor seine Mannschaft, das hatte an diesem Samstag ein Ende. "In der ersten Halbzeit hatten wir elf Totalausfälle", schimpfte der TSG-Trainer, "der Gegner war uns in Sachen Spritzigkeit und Zweikampfverhalten haushoch überlegen. Wir haben uns nicht gewehrt und Fehler gemacht, die mit Profifußball wenig zu tun haben."

Es war klar herauszuhören, dass sich der 49-Jährige im Stich gelassen fühlte. "Aber ich bin keiner, der nach Ausreden sucht. Ich habe als Trainer die Verantwortung, was auf dem Platz zu sehen ist. Und was ich gesehen habe, kann ich in keinster Weise akzeptieren, das hat mit Profifußball nichts zu tun, und für die Einstellung ist der Trainer verantwortlich", erklärte Breitenreiter. "Fakt ist, es muss etwas passieren, so geht es nicht weiter. So wird es ganz schwer, die Klasse zu halten."

Rosen vermeidet eindeutiges Bekenntnis zu Breitenreiter

Auch Manager Alexander Rosen zeigte sich geschockt von dem Auftreten der TSG vor allem in der ersten Halbzeit. "Die Art und Weise, wie wir Gegentore kriegen, ist indiskutabel. Da ist von uns überhaupt kein Spieler in der Nähe, im Sechzehner wohlgemerkt. Das liegt nicht an der Organisation, das liegt nicht an der taktischen Ausrichtung, es ist indiskutabel, wie wir diese Situationen verteidigen. Jeder einzelne, aber auch als Gruppe. Das hat uns der Gegner durchweg vorgemacht, wie man verteidigt, nämlich mit bedingungslosem Einsatz, mit Leidenschaft und Geschlossenheit", zürnte Rosen, der ein eindeutiges Bekenntnis zu Breitenreiter vermied.

Keine Frage, der TSG-Trainer steht angesichts der nicht enden wollenden Abwärtsspirale mit dem vorläufigen Tiefpunkt in Bochum vor dem Aus.

Muster aus der Vorsaison wiederholt sich

Allerdings machte Rosen deutlich, dass ihm die Trainerdiskussion allein zu kurz greift. "Vielleicht ist das das Einfachste, dann schiebt man diese Fragen weg, bekommt Ruhe, und dann bekommt sie ein anderer gestellt. Das möchte ich nicht: Es ist zu einfach, nur den einen zu nehmen", so Rosen und fügte kryptisch hinzu: "Vielleicht müssen wir hier mal größere Fragen stellen."

Der 43-Jährige erkennt sich wiederholende Muster. "Wir waren am 10. Spieltag auf Platz 4, acht Monate davor waren wir mit Sebastian Hoeneß am 25. Spieltag auf Platz 4. Diesen Topplatz kriegt man nicht geschenkt, einen derartigen Absturz hinzulegen, dafür muss es Gründe geben", erinnert Rosen, zweimal folgten eklatante Negativserien.

Ich will die größeren Fragen stellen. Alexander Rosen

Nach neun sieglosen Spielen hatte in der Vorsaison Hoeneß gehen müssen, nun ist Breitenreiter schon bei zehn Pflichtspielen angekommen. "Wir zeigen ein Champions-League-Gesicht - das sicher nicht der Wahrheit entspricht, aber es entsprach dem Tabellenplatz", so Rosen, " jetzt zeigen wir ein Absteiger-Gesicht, das auch nicht der Wahrheit entspricht, aber dem Tabellenplatz der letzten neun Spieltage. Irgendwo dazwischen muss es Wahrheiten und Antworten geben."

Nach der vorherigen Krise "haben wir den Cheftrainer verändert, Spieler verändert, aber eines ist gleich geblieben: der Klub - das sind Protagonisten, eine Geschäftsleitung, ich nehme mich voll mit rein", so Rosen, "wir haben wieder eine erhöhte Anzahl an Verletzten, auch das wiederholt sich. Ich habe keine Antworten, aber ich will die größeren Fragen stellen." Damit dürfte der "Direktor Profifußball" eher strukturelle, hierarchische Probleme und Defizite ansprechen.

Keine Frage: Im Kraichgau wird jetzt alles hinterfragt und auf den Prüfstand kommen. Auszuschließen ist nun gar nichts mehr. Vor knapp zehn Jahren hatte Gesellschafter Dietmar Hopp schon einmal den Daumen gesenkt und zu einem radikalen Schnitt angesetzt, damals wurde mit Trainer Marco Kurz und Manager Andreas Müller die sportliche Leitung gleich komplett ausgetauscht. Damals übernahm Trainer Markus Gisdol gemeinsam mit Rosen …