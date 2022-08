Dybala trifft doppelt: Rom gewinnt gegen Monza und bleibt ungeschlagen

Die AS Rom hat gegen die AC Monza den dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Zwei Tore von Paulo Dybala leiteten den Erfolg gegen den tapfer mithaltenden Aufsteiger ein.

Leitete mit seinen beiden Treffern den Sieg der AS Rom gegen Monza ein: Paulo Dybala (Mitte). IMAGO/ZUMA Wire

Nach zwei Siegen und dem 1:1-Unentschieden gegen Juventus Turin wollte die von José Mourinho trainierte AS Rom auch gegen die AC Monza ungeschlagen bleiben. Der Aufsteiger aber startete forsch, mit viel Ballbesitz und vertikalem Spiel nach vorne. Rom, der klare Favorit in dieser Partie, wirkte etwas passiv, doch gefährliche Torchancen konnte sich Monza nicht erspielen.

Stattdessen ging die Roma nach 17 Minuten und etwas überraschend in Führung: Abraham schickte Dybala stark per Kopf in die Gasse. Der Argentinier schloss aus vollem Tempo ab und traf zum 1:0.

Dybala legt nach - Monza kommt gut aus der Kabine

Der Treffer änderte das Spielgeschehen zugunsten der Hausherren, die nun das erwartet bessere und dominante Team waren. Abraham scheiterte mit seiner Hereingabe (25.) und sieben Minuten später zunächst auch noch mit seinem Schuss, den Keeper Di Gregorio noch parieren konnte. Dybala allerdings setzte entschlossen nach, drückte den Ball über die Linie und schnürte so seinen Doppelpack (32.).

Nach der Pause war Monza zunächst wieder couragiert und näherte sich diesmal auch dem gegnerischen Tor an, etwa durch Petagna (47.), Caldirola (49.) und Sensi (51.). Allerdings wurde auch im zweiten Durchgang die Roma immer kontrollierender und druckvoller - nach etwas mehr als einer Stunde stellten die Hausherren auf 3:0. Roger Ibanez köpfte einen Eckball ins Tor der Gäste (61.).

In der Schlussphase gab es noch einmal Chancen auf beiden Seiten: Machin traf mit seinem Schuss nur die Latte (82.) und Belotti scheiterte auf der anderen Seite an Di Gregorio (84.).

Rom ist durch den Sieg weiterhin ungeschlagen und grüßt zumindest für den Moment von der Tabellenspitze. Am Sonntag (20.45 Uhr) sind die Hauptstädter zu Gast bei Udinese Calcio. Tags darauf empfängt Monza zuhause Atalanta Bergamo (18.30 Uhr).