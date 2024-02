Rijkhoff vor Ajax-Rückkehr

Seit Tagen verhandeln Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam über einen Wechsel von Sturmtalent Julian Rijkhoff. Laut den "Ruhr Nachrichten" haben beide Klubs am "Deadline Day" eine Einigung erzielt: Der 19-Jährige kehrt demnach für eine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro (inklusive Boni) zu seinem Jugendklub Ajax zurück, auch eine prozentuale Beteiligung an einem zukünftigen Weiterverkauf soll sich der Bundesligist gesichert haben. Rijkhoff war 2021 aus der Amsterdamer Jugendabteilung nach Dortmund gewechselt und schaffte trotz guter Leistungen im U-Bereich den Sprung in den Kader von Edin Terzic nicht.