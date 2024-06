Birkan an den Bornheimer Hang

Der FSV Frankfurt hat sich die Dienste von Birkan Celik gesichert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom ehemaligen Ligakonkurrenten TSV Schott Mainz an den Bornheimer Hang. Seine fußballerische Ausbildung genoss Birkan unter anderem beim 1. FSV Mainz 05 und bei Waldhof Mannheim. In der Regionalliga Südwest lief er für den FC-Astoria Walldorf und den TSV Schott Mainz auf. In der vergangenen Saison kam er auf insgesamt 26 Pflichtspieleinsätze, in denen er vier Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete. "Birkan wird mit seinen Spielmacherfähigkeiten und seiner Qualität im offensiven Eins-gegen-Eins unser Spiel ins letzte Drittel beflügeln. Er verkörpert eine gewisse 'Straßenfußballermentalität'", so Cheftrainer Tim Görner.