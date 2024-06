Krauße bleibt in Braunschweig

Robin Krauße geht in sein viertes Jahr bei Eintracht Braunschweig. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler setzte am Dienstag seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bis 2025, der zudem eine weitere Verlängerungsoption beinhaltet. In der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit kam Krauße in 29 Partien zum Einsatz. Für die Niedersachsen sowie zuvor den FC Ingolstadt und den SC Paderborn absolvierte er 91 Partien in der 2. sowie 191 Spiele in der 3. Liga.