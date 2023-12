Reservist Uth und Trainer Baumgart haben eine unterschiedliche Meinung

Nach mehr als einem Jahr Pause war er der große Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Doch zuletzt ließ Trainer Steffen Baumgart Offensivspieler Mark Uth zweimal auf der Bank. Dabei könnten Uths Fähigkeiten dem 1. FC Köln weiterhelfen.

Drei Minuten lang durfte er am Freitagabend in der Eiseskälte am Darmstädter Böllenfalltor mitmachen. Und obwohl Mark Uth beim 1:0-Auswärtssieg des 1. FC Köln gegen die Lilien am Ende nur drei Ballkontakte hatte, war der Offensivspieler gleich mittendrin.

Etwa 30 Sekunden nach seiner Hereinnahme für Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic lief Uth dem Darmstädter Keeper Marcel Schuhen an, setzte ihn so unter Druck und provozierte dessen Pass direkt in die Füße des FC-Talents Max Finkgräfe. Der scheiterte nach einem Doppelpass mit Uth zwar am 98-Schlussmann, zu sehen war aber: Uths Fähigkeiten und seine Spielintelligenz können für Gefahr sorgen.

Kein Klub traf seltener als der 1. FC Köln

Die könnten die Rheinländer in den kommenden Duellen daheim mit Mainz sowie auswärts mit Freiburg und mit Union Berlin bitter nötig haben. Denn in der lange Zeit spielerisch ziemlich armseligen Partie gegen Darmstadt ging beim Team von Trainer Steffen Baumgart offensiv wenig.

Nur vier Chancen stehen in der kicker-Statistik. Mit zehn Treffern nach 13 Spielen stellt der "Effzeh" den schlechtesten Angriff der Liga. Mehr als ein Tor erzielte das Team in dieser Saison erst einmal: Beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Mitte Oktober.

Und trotzdem verzichtete Baumgart in Darmstadt und gegen den FC Bayern (0:1) zweimal auf eine Startelfnominierung Uths, nachdem er seinen Routinier zuvor gegen Bochum (1:1) und Augsburg (1:1) jeweils von Beginn an rangelassen hatte - und das nach mehr als einem Jahr verletzungsbedingter Pause.

Die Spieler sollen mit mir streiten. Kölns Trainer Steffen Baumgart

Doch der Coach sieht seinen Führungsspieler noch nicht da, wo er ihn gern hätte. "Wir haben ein sehr ehrliches Verhältnis", sagt Baumgart und deutet an, dass Uth die Sachlage etwas anders einordnet: "Er vertritt seine Meinung, die momentan noch eine andere ist als meine. Aber das ist okay, die Spieler sollen mit mir streiten. Das habe ich früher mit meinen Trainern auch gemacht. Sie sollen etwas fordern und danach arbeiten."

Kainz spielt schwach, Waldschmidt wirbt für sich

Heißt im Umkehrschluss: Uth war zuletzt hintendran, kann aber natürlich jederzeit wieder in die erste Elf rutschen. Denn auf den drei Positionen hinter Stoßstürmer Davie Selke ist das Rennen ohnehin eng. Kapitän Florian Kainz etwa blieb am Böllenfalltor nach einer schwachen Halbzeit auf der Bank (kicker-Note 5), der für ihn eingewechselte Luca Waldschmidt betrieb daraufhin mächtig Eigenwerbung, machte Dampf nach vorne und schoss die Ecke, die Selke zum entscheidenden Treffer einnetzte.

Ein Luxusproblem für Baumgart, der langfristig aber auf die spielerischen und organisatorischen Fähigkeiten des 32 Jahre alten Uth nicht verzichten dürfte. "Er wird bald wieder seine Einsätze bekommen", prophezeit der Cheftrainer. Dann dürften es mit Sicherheit auch wieder mehr als drei Ballkontakte werden.