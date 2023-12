Beim SVD muss Trainer Torsten Lieberknecht die Abwehr umstellen, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Zimmermann erlitt beim 1:1 in Freiburg eine tiefe Risswunde am Sprunggelenk und fällt aus, dafür sind Klarer (nach Gelbsperre) und Stammkeeper Schuhen (nach Pferdekuss) zurück - Brunst nimmt wieder auf der Bank Platz. Außerdem beginnt Gjasula anstelle von Bader, der wegen Hüftproblemen nicht im Kader ist.