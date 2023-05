Rekord: Tel hängt Musiala ab

20 Millionen Euro ließ sich der FC Bayern den damals 17-jährigen Matys Tel im vergangenen Sommer kosten, die Summe kann dank Boni auf über 28 Millionen steigen. Doch der junge Stürmer zeigt erste Ansätze, dass er die Investition wert sein könnte.

20-mal setzte der FC Bayern den jungen Franzosen in der Bundesliga bislang ein, von dem immer noch nicht so ganz klar ist, ob er auf dem Flügel am besten aufgehoben ist oder irgendwann auch ein Top-Mittelstürmer werden kann. Sicher ist nur: Tels Talent ist nicht zu übersehen. Frechheit siegt, in seinem Fall im Torabschluss, den er im Spiel sucht und findet.

Seine Ausbeute ist bei 19 Jokereinsätzen und einer Startelfnominierung aller Ehren wert. Beim 6:0 gegen Schalke am vergangenen Samstag traf Tel zum fünften Mal in der Liga, im Alter von genau 18 Jahren und 16 Tagen. Kein anderer Bayern-Spieler war bei seinem fünften Bundesligator jemals so jung. Der Angreifer unterbot die alte Bestmarke von Jamal Musiala um 34 Tage. Zwei Spieler, denen die Zukunft beim Deutschen Rekordmeister gehören soll. In der Bundesliga erzielten lediglich Dortmunds Youssoufa Moukoko (17 Jahre und 175 Tage) und Leverkusens Florian Wirtz (17 Jahre und 279 Tage) früher ihren fünften Treffer. Alle vier haben es vor nicht allzu langer Zeit geschafft, der Trend geht offenbar zur Jugend. Tel übrigens stand bislang erst einmal in der Startelf, prompt traf er am sechsten Spieltag beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart.

Leihe aktuell kein Thema

Intern ist man mit der Entwicklung Tels zufrieden, der sich schnell integriert hat und lernbegierig zeigt. Und der mit seinen Einsatzzeiten zufrieden ist, wie er auch öffentlich schon kundgetan hat. Ein zeitweiser Abschied im Sommer per Ausleihe ist daher aktuell kein Thema. Allerdings dürfte die Konkurrenz nicht kleiner werden, ein neuer Mittelstürmer soll im Sommer kommen. Und den Vertrag mit dem aktuell verletzten Eric Maxim Choupo-Moting haben die Bayern verlängert. Mit der Verpflichtung dieses europaweit begehrten Talents sind sie allerdings auch in der Verantwortung, Tel bei entsprechender Leistung genügend Spielzeit zu geben, damit dieser sich entsprechend weiterentwickeln kann. Und wer weiß: Vielleicht schießt er noch 2022/23 ein wichtiges Tor im spannenden Meisterschaftskampf.

Wer wird Meister? Das Restprogramm von Dortmund und Bayern