Wer wird Meister? Das Restprogramm von Dortmund und Bayern

Der BVB thront von der Bundesliga-Spitze - und der jüngst strauchelnde FC Bayern ist ab sofort Verfolger. Die restlichen jeweils fünf Ligaspiele werden über den Titel entscheiden - und dabei hat jeder Klub noch drei Heimspiele.

Fünf Spieltage vor Ende dieser 60. Bundesliga-Saison hat Borussia Dortmund durch einen klaren 4:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt Platz 1 erobert - und liegt damit in Sachen Meisterschaft in der Pole Position. Auch weil der FC Bayern München selbst massiv patzte. Nach einer 1:0-Pausenführung in Mainz strauchelte der amtierende Titelträger und ging am Ende noch mit einem 1:3 baden.

Auf dem Weg zur elften Schale in Serie und zur 33. insgesamt müssen die einen Punkt schlechter postierten Münchner fortan also auf mindestens einen Ausrutscher des BVB hoffen - und selbst alles gewinnen. Sollten die Schwarz-Gelben am Ende die Tabellenführung wirklich halten, wäre dies die neunte Meisterschaft der Vereinsgeschichte - und die erste seit 2012, als noch ein gewisser Jürgen Klopp in Dortmund arbeitete.

Doch gegen wen müssen die beiden Traditionsklubs noch ran in dieser Saison? Das Restprogramm des BVB und FCB.

Borussia Dortmund (60 Punkte, 66:39 Tore)

28. April 2023: VfL Bochum (A)

7. Mai 2023: VfL Wolfsburg (H)

13. Mai 2023: Borussia Mönchengladbach (H)

21. Mai 2023: FC Augsburg (A)

27. Mai 2023: 1. FSV Mainz 05 (H)

FC Bayern München (59 Punkte, 79:33 Tore)

30. April 2023: Hertha BSC (H)

6. Mai 2023: SV Werder Bremen (A)

13. Mai 2023: FC Schalke 04 (H)

20. Mai 2023: RB Leipzig (H)

27. Mai 2023: 1. FC Köln (A)

Was beim Restprogramm des BVB und FCB auffällt: Beide Vereine haben noch jeweils drei Heimspiele vor der Brust - und spielen nur zweimal am selben Tag: logischerweise am 34. und letzten Spieltag sowie am 13. Mai. Hier aber hat Dortmund das Heimspiel gegen Gladbach erst am Samstagabend um 18.30 Uhr, die Münchner spielen bereits zuvor ab 15.30 Uhr gegen Abstiegskandidat Schalke.

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

Außenseiterchancen auf die Meisterschaft haben außerdem noch Union Berlin, der SC Freiburg und RB Leipzig. Schwer vorstellbar aber, dass die Berliner an den finalen fünf Spieltagen noch acht Punkte Rückstand auf Dortmund aufholen. RBL hat aktuell zehn Zähler weniger.

Wer krönt sich am Ende zum Meister - und wer steigt eigentlich ab? Rechnen Sie die letzten Bundesliga-Spieltage durch!