Reisinger soll Halle trotz Abstieg erhalten bleiben

Am Ostermontag hatte Stefan Reisinger in Halle übernommen und sollte den Abstieg in die Regionalliga verhindern. Doch es sprangen in sieben Spielen unter dem 42-Jährigen nur zwei Siege hinaus, sodass der HFC den Gang in die Viertklassigkeit antreten muss. Der Interims-Sportchef des feststehenden Absteigers Daniel Meyer, dessen Zukunft noch unklar ist, würde gerne mit Reisinger weiterarbeiten.