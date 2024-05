Erster Italiener: Ajax Amsterdam präsentiert neuen Trainer

Als Nachfolger von Maurice Steijn war John van't Schip im Oktober 2023 Trainer von Ajax geworden. Nun räumt er seinen Platz aber wieder, rückt in eine andere Aufgabe. An der Seitenlinie wird ab sofort Francesco Farioli fungieren. Der erst 35-jährige Coach, der zugleich erster italienischer Trainer in Amsterdam wird, hat einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Farioli kommt vom französischen Erstligisten OGC Nizza, den er in der Ligue 1 auf Rang 5 geführt hat.