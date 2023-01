Reis nach Negativrekord: "Habe Spiel auf Augenhöhe gesehen"

Das Ergebnis sprach eine klare Sprache. Doch der unrühmliche Auswärtsrekord von 36 Spielen ohne Sieg, den der FC Schalke 04 durch das 0:3 bei Eintracht Frankfurt nun innehat, war keineswegs unabwendbar.

"Im Endeffekt ist es sehr bitter, denn wir haben von Anfang an versucht, mutig zu sein und haben auch sehr viele Dinge entwickeln können. Aber der Abschluss war halt nicht gut", konstatierte Thomas Reis nach der Partie am Samstag bei "Sky".

Der Gelsenkirchener Coach analysierte den Spielverlauf anschließend in treffenden Worten: "Frankfurt hat eben aus wenigen Möglichkeiten Kapital geschlagen, das sieht gerade auch beim ersten Tor, wie er in hohem Tempo kommt, das ist dann schwer zu verteidigen. Wir benötigen für solche Dinge wahrscheinlich acht Chancen. Das ist der Unterschied, warum Frankfurt da oben und wir da unten stehen. Über das ganze Spiel habe ich aber ein Spiel auf Augenhöhe gesehen."

Matriciani nach 0:1 selbstkritisch

Beim angesprochenen 1:0 für die Eintracht hatte sich Henning Matriciani, wenngleich auch mit ein wenig Pech bei einem Beinschuss, zu leicht vom Torschützen Jesper Lindström überlaufen lassen. "Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr zumachen müssen und die Seite anbieten, ein bisschen antizipieren. In dem Tempo ist das natürlich sehr schwer und er hat eine gute Klasse. Aber natürlich kann ich ihn auch stoppen", zeigte sich der Abwehrspieler durchaus selbstkritisch.

Insgesamt aber gestaltete Schalke das Spiel beim Champions-League-Teilnehmer nicht nur ausgeglichen, sondern hatte am Ende sogar mehr Torschüsse (19:12) sowie ein Plus an klaren Chancen im Vergleich zu den Hessen, die durch den Erfolg sogar auf Tabellenplatz zwei kletterten. "Ich habe auch nach dem Rückstand nicht gemerkt, dass wir in Rückstand waren", lobte Reis angesichts der Tatsache, dass sein Team mindestens 60 bis 65 Minuten mehr von der Partie hatte als die SGE, die das Ergebnis erst in den letzten Minuten mit dem 2:0 und 3:0 deutlich machten.

Götze lobt: "War sehr gut von Schalke"

Und so gab es vom Siegerteam durchaus Lob für die Art und Weise, wie der Tabellenletzte auswärts aufgetreten war. "Wir wussten, dass sie auch hohes Risiko und viel ins Eins-gegen-eins gehen würden. Das ist auch ihrer Position in der Tabelle geschuldet. Aber dass sie so mutig waren und so offensiv gedacht und gespielt haben, war schon sehr gut von Schalke", meinte etwa Mario Götze. Sein Coach pflichtete bei: "Schalke hat mir fast besser gefallen als das, was wir gezeigt haben", konstatierte auch Oliver Glasner, der Reis zur Leistung seines Teams sogar gratulierte.

Nicht nur der 22-jährige Bundesliga-Debütant Soichiro Kozuki, der sehr auffällig agierte, erhielt daher auch Lob seitens des S04-Coaches. "Auf jeden Fall hat er mir Spaß gemacht, aber mir hat die ganze Mannschaft Spaß gemacht - trotz unserer personellen Probleme. Ich habe gesagt, dass die, die spielen, sich zerreißen sollen. Das hat man heute gesehen. Leider hat man aber auch gesehen, dass individuelle Dinge das Spiel entschieden haben", ist Reis zugleich auch klar, dass in der prekären Tabellensituation der Schalker letztlich nur Punkte zählen.

Reis hofft trotz Platz 18 und Negativrekord

Unter dem Strich stand für die Königsblauen zudem auch noch ein unrühmlicher Rekord, denn nunmehr sind die Knappen zwischen 2019 und 2023 seit 36 Spielen ohne Auswärtssieg in der Bundesliga. Der alte Rekord des Karlsruher SC von 35 Spielen zwischen 1976 und 1981, den Schalke vor der Winterpause bereits eingestellt hatte, ist somit übertroffen.

Trotz des schweren kommenden Gegners, der bereits am Dienstag (18.30 Uhr) RB Leipzig heißt, hat Reis nach der Leistung von Frankfurt dennoch Hoffnung auf Zählbares. "Wir müssen genauso mutig sein wie heute, zudem kann das Stadion mit unseren Fans eine riesen Wucht ausstrahlen", so der 49-Jährige. Und schließlich ist die Schalker Heimbilanz auch weit besser als die in der Fremde. Denn der letzte Sieg liegt hier nicht Jahre, sondern nur einige Wochen zurück.