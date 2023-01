Schalke droht in Frankfurt ein historischer Negativrekord

Der Karlsruher SC blieb vor mehr als 40 Jahren 35 Erstliga-Auswärtsspiele in Folge ohne Sieg, diese Marke hatte Schalke 04 vor der Winterpause bereits eingestellt. In Frankfurt droht dem Tabellenletzten damit nun der alleinige Negativrekord.

So oder so ähnlich sieht es für Schalke seit 35 Auswärtsspielen aus: Kein Sieg. IMAGO/Team 2

Die letzten fünf Trainer, die beim FC Schalke 04 in der Bundesliga in der Fremde an der Seitenlinie standen, konnten alle kein einziges Auswärtsspiel gewinnen: Matthias Kreutzer (1 Spiel), Frank Kramer (5), Dimitrios Grammozis (6), Christian Gross (5) und Manuel Baum (5). Im Moment reiht sich auch der aktuelle Coach Thomas Reis hier ein. Er verlor bei seinem Auswärtsdebüt als S04-Trainer in Bremen mit 1:2.

Nur 20 Tore in 35 Auswärtsspielen

Mit Reis an der Seitenlinie hatte Schalke damit Anfang November einen Negativrekord eingestellt. Es war saisonübergreifend das 35. Erstliga-Auswärtsspiel ohne Sieg in Folge (10 Remis, 25 Niederlagen, in diesen Partien gelangen den Königsblauen nur 20 Tore). Bis dahin gehörte der Rekord allein dem Karlsruher SC, der von März 1976 bis Februar 1981 insgesamt 35-mal hintereinander auswärts kein Spiel gewinnen konnte. Schalke 04 droht also gleich zum Jahresstart am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein historischer Negativrekord.

2021/22 gewannen die Schalker zehn Auswärtsspiele, zuletzt das in Nürnberg, womit sie sich die Zweitliga-Meisterschaft sicherten. Im deutschen Oberhaus haben sie in diesem Jahrzehnt aber bisher noch in keinem einzigen Spiel auf fremdem Terrain triumphiert. Den letzten Dreier in der Fremde holten die Königsblauen im November 2019 - am 12. Spieltag 2019/20 gab es in Bremen ein 2:1. Der S04-Trainer hieß damals David Wagner, die Tore erzielten Amine Harit und Benito Raman.

Reis weiß, wie man die Eintracht knackt

Frankfurt verlor nur eines der jüngsten elf Duelle mit einem Aufsteiger: am 9. Spieltag 2021/22 mit 0:2 gegen den VfL Bochum. Damals beim Revierklub in der Verantwortung: Thomas Reis. Der frühere SGE-Profi (16 Einsätze zwischen 1990 und 1995, 2 Tore) weiß also, wie man den amtierenden Europa-League-Sieger knackt.

Vor allem müsse man den Hessen "den Spaß am Fußball nehmen und ihnen auch mal auf den Füßen stehen", sagt Reis. Er erwartet am Samstag ein energisches Zweikampfverhalten seines Personals, natürlich immer im Rahmen des Erlaubten. Seine Elf müsse "die Räume finden und dann auch den Mut aufbringen, dort hineinzulaufen".

Auch ein gutes Mittel: Standards. Die haben Reis bisher überhaupt nicht gefallen, weder defensiv noch offensiv. Seine Mannschaft müsse die ruhenden Bälle in des Gegners Hälfte "auf den Punkt bringen", fordert der Trainer. Als Schütze kommt im Moment vor allem Danny Latza in Betracht. Bei Standards gegen seine Elf verlangt Reis eine noch höhere Konzentration bei der Raum- beziehungsweise Manndeckung.