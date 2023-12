Reicht es für Selke? "Da lassen wir uns gemeinsam überraschen"

Am Sonntagabend trifft der 1. FC Köln im nächsten Kellerduell auf Mainz 05. Trainer Steffen Baumgart weiß, worum es geht - und muss um Stamm-Stürmer Davie Selke bangen.

Zwei schlechte Nachrichten verkündete er zuerst. "Sargis Adamyan und Faride Alidou sind verletzt, beide waren heute nicht im Teamtraining", sagte Steffen Baumgart auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag und fügte vor dem Spiel des 1. FC Köln bei Mainz 05 am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hinzu: "Alle anderen sind einsetzbar."

Die Ausfälle des an der Hüfte verletzten Adamyan und des an muskulären Problemen leidenden Alidou, die ohnehin keine Kandidaten für die erste Elf gewesen wären, wiegen weniger schwer. Besorgniserregender war, was Baumgart dann nur auf Nachfrage verriet. Denn Davie Selke, mit vier Saisontoren der Top-Stürmer des Tabellen-Fünfzehnten, hatte bis zum Freitag zwei Tage lang nicht trainiert. Am Freitag war er nun wieder dabei. Alles gut also?

Lob für Allzweckwaffe Thielmann

"Da sollte man aber auch abwarten. Ob er spielt oder nicht, sollten wir am Sonntag schauen. Wir haben ja noch eine Einheit am Samstag", orakelte Baumgart. Selke hatte erkrankt gefehlt, also keine strukturelle Verletzung erlitten. "Lassen wir uns gemeinsam überraschen", so Baumgart, der aber hofft: "Ich gehe davon aus, dass er normal im Kader sein wird."

Podcast Wie bekommt der BVB die Kurve? Eine neue Chefin für den deutschen Frauenfußball, verrücktes Saisonfinale in Brasilien und ein Schweinsteiger für München? Außerdem: Das ewige Sorgenkind BVB. alle Folgen

Eine große Überraschung wäre es dagegen, sollte Jan Thielmann nicht im Kader stehen. Der 21-Jährige überzeugte zuletzt als Offensiv- wie als Defensivspieler. Wo setzt ihn Baumgart also am liebsten ein? "Auf dem Platz", sagt Baumgart und meint es auch genau so: "Es ist egal, wo Jan spielt. Er reißt ab, was wir erwarten. Er lässt sein Herz auf dem Platz." Die etwas ungewohnte Aufgabe als Rechtsverteidiger habe Thielmann "sehr gut" ausgefüllt, vorne aber auch seinen Job nicht schlecht gemacht. "Das zeichnet ihn aus", lobt Baumgart und sagt über den Publikumsliebling: "Er ist jemand, der mit seiner Art und Weise nicht nur mir Freude macht."

Und Mainz? Das Duell mit dem Vorletzten lässt den Trainer der Geißböcke mit Sicherheit nicht kalt. Baumgart weiß aber, wie simpel der Sport am Ende ist: "Es geht nicht darum schön zu spielen, sondern um Punkte." Am besten schon am Sonntagabend.