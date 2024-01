Fabian Reese hat sich in kürzester Zeit zum Schlüsselspieler bei Hertha BSC entwickelt. Im Podcast "kicker FE:male" mit Turid Knaak und Anna Sara Lange spricht er offen über seine Rolle als Fußballer und öffentliche Person, Social Media und Meditation.

Hinter Herthas Stürmer Fabian Reese liegen schwere Wochen: Aufgrund schlechter Blutwerte in Folge einer im Dezember erlittenen Coronavirus-Infektion verpasste Reese sowohl das Winter-Trainingslager im spanischen La Manga als auch den Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (2:2). Am 16. Januar verstarb zudem überraschend Hertha-Präsident Kay Bernstein im Alter von nur 43 Jahren.

Für Reese war die Nachricht ein Schock. "Kay war ein Mensch mit extrem viel Leidenschaft, viel Herzblut und Emotion. Er hat dem Fußball gezeigt, worauf es ankommt", sagt er im Podcast "kicker FE:male" im Gespräch mit Anna Sara Lange und Turid Knaak. "Wir müssen versuchen, die Ziele und Träume, die er hatte, zu verwirklichen."

Reese, der zur Saison 2023/24 von seinem Jugendverein Holstein Kiel zur Hertha wechselte, wurde in Berlin in kürzester Zeit zum Schlüsselspieler. In 16 Zweitliga-Einsätzen in dieser Saison verbuchte Reese vier Tore und neun Assists. Im DFB-Pokal, wo die Hertha im Viertelfinale den 1. FC Kaiserslautern empfängt, gelangen dem Offensivspieler in drei Partien sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Assists).

Ich bin in gesundem Maße spirituell. Fabian Reese

Über sich selbst sagt Reese: "Ich war von Gott nicht mit Talent überschüttet. Ich habe mir mühsam alles erarbeitet. Auf dem Platz bin ich besessen. Und ich bin schon ein Freak, was die maximale Performance abseits des Platzes angeht. Verbissen zu sein bedeutet für mich, Wille mit ganz viel Leidenschaft", erzählt er im Podcast. Dazu gehören für ihn auch gewisse Rituale. "Ich meditiere morgens, um besser in den Tag zu starten. Mit Mantras stärke ich mein Selbstbewusstsein. Ich bin in gesundem Maße spirituell."

Reese will mit seiner Social-Media-Reichweite etwas bewegen

Fabian Reese folgen auf Instagram 87.600 Menschen. Auf seinem Account dreht es sich nicht nur primär um Fußball. Er postet Fotos mit seiner Freundin, von Outfits, und setzt sich für ein Ende von Gewalt gegen Frauen ein. Mit dieser Reichweite will Reese etwas bewegen. "Ich sehe es in meiner Verantwortung, meine Stimme zu nutzen. Ich will Dinge tun, die einen Mehrwert schaffen für die Gesellschaft. Ich will Menschen ins Licht stellen, die alleine dort sicher nicht hinkommen", sagt er.

In Sachen Fußball hat Reese hat einen klaren Wunsch, wie es für ihn weitergehen soll: "Ich möchte Bundesliga spielen, daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Wir wollen die Rückrunde so gestalten, dass wir im Sommer etwas zum Feiern haben. Sollte es mit dem Aufstieg nicht klappen, muss man sich zusammensetzen."

